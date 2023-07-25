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Atores e roteiristas

Greve em Hollywood provoca suspensão contratual de George R.R. Martin com a HBO

Criador de ‘Game of Thrones’ revela que seu contrato com a emissora para a produção de séries derivadas do universo está suspenso
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Julho de 2023 às 09:35

O escritor e roteirista norte-americano George R. R. Martin
O escritor e roteirista norte-americano George R. R. Martin Crédito: FramePhoto/Folhapress
O criador de Game of Thrones e A Casa do Dragão, George R.R. Martin, revelou que seu contrato com a HBO foi suspenso em 1º de julho, por conta da greve de atores e roteiristas de Hollywood. De acordo com o portal Entertainment Weekly, Martin publicou uma nova postagem em seu blog, afirmando ter "um mau pressentimento de que esta greve será longa e amarga".
Em solidariedade com a classe, Martin comenta que a greve é importante para dar voz aos que são invisibilizados pela indústria. "Estamos fazendo greve para os escritores iniciantes, os editores de histórias, os alunos que desejam entrar, o ator que tem quatro falas, o cara trabalhando em seu primeiro emprego, na equipe que sonha em criar seu próprio programa um dia, como eu fiz nos anos 80", explica o escritor.
O autor assinou o contrato em 2021, para produzir novos projetos do universo de Game of Thrones para a emissora, expandindo o mundo de uma das séries de maior audiência da história da HBO.
Projetos em andamento e novidades
Durante a greve, Martin se mantém ocupado com trabalhos não relacionados à HBO, incluindo o livro As Crônicas de Gelo e Fogo: Os Ventos do Inverno. O escritor publicou que tem trabalhado no romance "quase todos os dias. Escrevendo, reescrevendo, editando e escrevendo um pouco mais. Fazendo um progresso constante. Não tão rápido quanto eu gostaria, certamente não tão rápido quanto você gostaria, mas progresso mesmo assim. Isso me mantém longe de problemas", explica o autor.
A segunda temporada de A Casa do Dragão, produção derivada de Game of Thrones, continua com as gravações em andamento, apesar da greve em Hollywood. Como a série é gravada no Reino Unido, as regras sindicais permitem que as filmagens aconteçam normalmente. "Todos os roteiros foram concluídos meses antes do início da greve do WGA. Nenhuma escrita foi feita desde então, pelo que sei", afirma Martin.
A segunda temporada de A Casa do Dragão deve ter oito episódios e começou a ser gravada no último mês de abril, no Reino Unido.

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