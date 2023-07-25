Isadora Cruz tem piora após internação para tratar infecção no rim e volta a hospital

Protagonista de 'Mar do Sertão', Isadora Cruz é internada com infecção no rim Crédito: Reprodução/Instagram/@isadoracruz

Isadora Cruz, a Candoca na novela Mar do Sertão, da TV Globo, contou que sofreu uma piora após precisar ser internada com pielonefrite aguda, uma infecção nos rins. A atriz precisou voltar ao hospital nesta segunda-feira, 24.

"Tive uma recaída na sexta, voltei a sentir bastante dor. Agora estou a caminho do hospital para refazer os exames e investigar o que pode estar acontecendo", disse a atriz à coluna Play, do jornal O Globo.

No dia 17, a artista contou, por meio do Instagram, que tinha sido internada no Hospital São Luís, em São Paulo, sentindo dores nas costas.

"Estava há alguns dias sentindo uma dor nas costas, que achava que era uma simples dor muscular. Tentei algumas terapias e a dor persistia, mas como estou em um ritmo intenso de trabalho, pensei que fosse uma tensão normal e fui seguindo minha vida achando que estava tudo bem", contou ela, na legenda de algumas fotos publicadas na rede social.

"Até que acordei domingo passado queimando de febre, com calafrios e a dor, que era antes só na lombar, se espalhou por todo abdômen até irradiar para as pernas ao ponto de não conseguir nem andar", continuou Isadora.

Para finalizar, a atriz ainda fez um alerta aos fãs e seguidores: "Senti a necessidade de fazer este post para alertar, principalmente às mulheres, que têm a anatomia favorável a essas infecções, pelo fato da uretra ser naturalmente mais curta".