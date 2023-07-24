Marlene Mattos rebate Xuxa após ser chamada de "bruxa"

O quinto e mais esperado episódio de "Xuxa, O Documentário" ainda nem foi exibido, mas já está cercado de muitas expectativas devido ao reencontro entre Xuxa Meneghel e Marlene Mattos. A ex-empresária, que tem evitado comentar sobre a sua participação na série, não aguentou e mandou uma indireta para a apresentadora durante a participação no Domingão com Huck, neste domingo (23).

Xuxa e Marlene Mattos: treta por conta do documentário relacionado a ex-apresentadora infantil Crédito: Instagram/Folhapress

Xuxa contou que ficou surpresa com a postura de Marlene durante o encontro. "A Marlene estava bem fadinha, não estava a bruxa que era". A madrinha de Sasha não perdeu tempo e ironizou a ex-amiga em um post no Instagram: "Do alto da minha vassoura, aprecio estrelas".

"Foi decepcionante", continuou a apresentadora sobre a conversa que teve com Marlene. Séria, ela alegou que esperava um pedido de desculpa, mas isso não aconteceu. "Queria deixar uma coisa clara: as pessoas mudam. Eu mudei muito desde o início. Se tiver uma pessoa hoje, que me fale o que ela falava, eu não ia aceitar, eu não vou aceitar. Só que eu vi uma pessoa que não mudou", comentou Xuxa, que falou sobre o documentário no programa de Luciano Huck.