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E a treta nunca termina...

"Você pode ter resultados ou desculpas, não os dois", diz Marlene Mattos sobre Xuxa

Em meio às declarações pouco elogiosas da apresentadora, diretora usa redes para mandar indiretas; Deborah Secco curte com emoji de coração
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Julho de 2023 às 16:06

Xuxa Meneghel e sua ex-empresária Marlene Mattos: polêmica após estreia em documentário no Globoplay
Xuxa Meneghel e sua ex-empresária Marlene Mattos: polêmica após estreia em documentário no Globoplay Crédito: Instagram/Folhapress
Enquanto Xuxa e pessoas de seu entorno (paquitas e amigos de longa data) parecem não temer possíveis ações na Justiça ao dizerem o que pensam de Marlene Mattos (relacionamento abusivo, assédio moral, etc), a empresária optou por agir de outra maneira.
Marlene já avisou que só vai se manifestar oficialmente sobre a maneira como vem sendo retratada na série "Xuxa, o Documentário", depois que seu depoimento for ao ar - o que está previsto para acontecer no dia 10 de agosto. Enquanto este último episódio não chega, a ex-diretora do "Xou da Xuxa" vem usando suas redes para se manifestar, com claras indiretas à ex-pupila.
Nesta segunda-feira (17), veio o mais recente petardo: "Você pode ter resultados ou desculpas, não os dois!", assim mesmo, com exclamação. "Eu vou continuar na luta por resultados. É do meu jeito de ser", continuou Marlene na legenda. Deborah Secco curtiu com veemência e tacou três coraçõezinhos ali.
Três dias antes, a empresária havia postado outra mensagem, um pouquinho mais sutil por se encaixar a múltiplas situações e personagens: "A oportunidade é um vento. Um vento que precisa ser identificado e aproveitado. Eu faço isso sempre. Os ventos não passam por mim sem que eu os aproveite".
Procurada pela reportagem nesta segunda-feira (17), Marlene reiterou que não pretende falar com a imprensa antes de sua participação no documentário dirigido por Pedro Bial ser exibida. 

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