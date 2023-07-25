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Aumento nos preços

Spotify vai ficar mais caro no Brasil? Entenda

Com a alteração, plataforma continua sendo uma das opções mais baratas para o consumo de música por streaming
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Julho de 2023 às 08:46

Spotify
Spotify Crédito: Shutterstock
O Spotify aumentou o preço de seus planos por assinatura nesta segunda-feira (24). A mudança afeta usuários do Brasil, dos Estados Unidos e de vários outros países.
Os preços de três dos seus quatro modelos de assinatura foram afetados. O plano "Individual" passa a custar R$ 21,90, dois reais a mais. O "Duo" sobe de R$ 24,90 para R$ 27,90. O "Universitário", de R$ 9,90 para R$ 11,90.
O único modelo que passou intocado pela onda de encarecimento foi o "Família", que comporta até seis contas e segue custando R$ 34,90.
Com o reajuste, o plano individual do Spotify passa a custar o mesmo que o pacote equivalente do Apple Music e a ser R$ 1,00 mais barato que o da Deezer. Só perde em preço para o Amazon Music, que cobra R$ 16,90.
A mudança foi anunciada em abril deste ano e sucede a do ano passado, quando a empresa elevou os preços em 46 países.

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