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Pneumonia

Após mais de 20 dias internado, Arlindo Cruz recebe alta de hospital do Rio

Sambista estava em hospital do Rio de Janeiro desde o dia 2 de julho
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Julho de 2023 às 12:06

Arlindo Cruz
Arlindo Cruz Crédito: Reprodução/Instagram/@arlindocruzobem
Arlindo Cruz, 64, recebeu alta hospitalar após ficar internado durante 20 dias na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O cantor estava no CTI (Centro de Terapia Intensiva) desde o dia 2 de julho para tratar de uma pneumonia.
A informação foi compartilhada por Flora Cruz, filha do sambista, pelo Instagram. "O amor da minha vida voltou pra casa", escreveu ela.
SAÚDE DO CANTOR
Arlindo Cruz sofreu um grave AVC em 2017 e, desde então, sofre com sequelas.
O sambista desfilou na Marquês de Sapucaí no Carnaval deste ano acompanhado por uma equipe médica. Ele foi homenageado pela Império Serrano, escola de samba rebaixada para a Série Ouro, e saiu como destaque no último carro alegórico da escola.
Em novembro de 2022, Babi Cruz, esposa do sambista, informou que ele havia iniciado um tratamento com óleo de cannabis para minimizar as sequelas. "O tratamento já vem mostrando resultados significativos em aspectos físicos e cognitivos. Esse é só o início, poeta. Estamos muito esperançosos", afirmou.
Este ano, porém, ela falou sobre o quadro clínico do sambista ser considerado irreversível. Declaração aconteceu após Babi assumir namoro com André Caetano, que ela conheceu em 2022, quando disputou o cargo de deputada estadual pelo Rio.

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