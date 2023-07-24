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Jorge Aragão recebe alta hospitalar

Em tratamento contra câncer, ele havia sido internado na última segunda-feira em um hospital do Rio de Janeiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Julho de 2023 às 12:00

O cantor Jorge Aragão se apresenta no Palco Capela na Virada Cultural em São Paulo (SP), em maio de 2023
O cantor Jorge Aragão se apresenta no Palco Capela na Virada Cultural em São Paulo (SP), em maio de 2023 Crédito: Futura Press/Folhapress
O cantor Jorge Aragão, 74, recebeu alta hospitalar na tarde deste domingo (23). Ele estava internado desde segunda-feira (17) após ter sido diagnosticado com linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático.
A confirmação foi feita pela assessoria de imprensa do sambista. "O artista já se encontra em casa, sentindo-se bem e recebendo o apoio e carinho de sua família. A alta de Aragão, que estava internado desde a segunda-feira, 17, aconteceu no início desta tarde. De acordo com sua equipe médica, ele vem respondendo bem ao tratamento", diz o comunicado.
Após o diagnóstico, famosos manifestaram-se, desejando forças a Aragão. Nomes da música, como Péricles, Thiaguinho e Dudu Nobre, fizeram postagens nas redes sociais com homenagens ao sambista.
Dados do Inca (Instituto Nacional do Câncer) indicam que o Brasil deverá fechar 2023 com 12.040 novos casos de linfoma não Hodgkin -6.420 em homens e 5.620 em mulheres. A estimativa é a mesma para 2024 e 2025.
Segundo o Inca, esse tipo de câncer compreende mais de 50 neoplasias diferentes com origem nas células brancas do sangue (linfócitos). A assessoria de Jorge Aragão não especificou qual o subtipo do câncer do cantor.
O linfoma não Hodgkin é o oitavo tipo de tumor mais frequente, sem considerar os de pele não melanoma, de acordo com o Inca.

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