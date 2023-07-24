Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • João Guilherme publica foto com Marquezine após rumores de affair e causa alvoroço na internet
Suposto romance

João Guilherme publica foto com Marquezine após rumores de affair e causa alvoroço na internet

Nos bastidores das gravações da série ‘Amor da Minha Vida’, ator registra momento ao lado da colega de elenco
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Julho de 2023 às 11:38

João Guilherme publica foto com Bruna Marquezine
João Guilherme publica foto com Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Instagram/@joaoguilherme
O ator João Guilherme compartilhou uma sequência de fotos no Instagram, no último sábado, 22, nos bastidores das gravações da série inédita Amor da Minha Vida e, em uma delas, ele está com a atriz Bruna Marquezine. O registro foi feito após rumores de affair entre os dois e acabou causando um alvoroço entre os seguidores do artista na rede social.
"Eu que falo pra lá é pra cá que queria me apaixonar... Realmente encontrei o "Amor Da Minha Vida", projeto lindo finalizado essa semana! Star+ Brasil até breve", escreveu João Guilherme, na legenda da postagem.
Não demorou muito para que os fãs e seguidores do filho do cantor Leonardo começassem a comentar. "Jurei que ia assumir um relacionamento quando eu vi a primeira foto", falou um usuário do Instagram. "Eu achando que iria assumir relacionamento com a Bruna", disse uma seguidora. "Eu torço mesmo que seja aqui, na vida real também, porque estou shippando, pronto, falei!", emendou outra.
Os rumores de romance entre João Guilherme e Marquezine surgiram depois de um comentário da irmã do ator, a influenciadora digital Jéssica Beatriz, no dia 1º de julho. Em publicação onde os dois aparecem curtindo uma festa junina promovida pela atriz, ela falou: "Aê, irmão! Palavra tem poder. Amei esse casal".
No dia 2 de julho, Bruna Marquezine ironizou os boatos de que estaria vivendo um romance com João Guilherme. A atriz se pronunciou sobre o assunto no Twitter.
Uma seguidora de Marquezine questionou os boatos sobre a vida amorosa da atriz: "Eu não sei por que estão criando caso com isso (affair), a boca é dela. Se ela quiser sair beijando 50 bocas, é problema dela".
A artista, então, respondeu: "Eu queria ter tempo de beijar essas bocas todas que vocês acham que eu estou beijando e estão problematizando. Hoje é domingo e eu filmo até às 4 horas, sabe?".
"Amor da Minha Vida"
A série Amor da Minha Vida, da Star+, é dirigida por René Sampaio, Tatiana Fragoso e Matheus Souza, que também atua como roteirista junto a Juliana Araripe, Luiza Fazio, Bryan Ruffo e Nátaly Neri. Marcos Bernstein assina a supervisão final dos textos.
A produção ainda traz no elenco nomes como Sérgio Malheiros, Sophia Abrahão, Ana Hikari e Fernanda Paes Leme.

Veja Também

Ator asiático de 'Os Outros', Pedro Ogata pede representatividade nas produções brasileiras

Amy Schumer revela por que recusou ser a protagonista Barbie

Matty Healy, ex de Taylor Swift, beija baixista no palco e Malásia cancela festival

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados