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Polêmica

Matty Healy, ex de Taylor Swift, beija baixista no palco e Malásia cancela festival

O cantor fez um discurso contra as leis do país, que criminaliza a homossexualidade; ministro das Comunicações chamou atitude de ‘rude’ antes de mandar cancelar o Good Vibes Festival; veja vídeo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Julho de 2023 às 10:21

Matty Healey beija baixista do The 1975 após discurso contra lei da Malásia; governo cancelou o festival Good Vibes
Matty Healey beija baixista do The 1975 após discurso contra lei da Malásia; governo cancelou o festival Good Vibes Crédito: Reprodução YouTube/@Lila
Matty Healy, vocalista da banda inglesa de pop rock e Indie rock, de Manchester, e ex de Taylor Swift, beijou outro homem na boca durante o show que fazia no Good Vibes Festival, em Kuala Lumpur, na Malásia, na sexta-feira, 21, e o governo do país decidiu cancelar o restante do festival, que duraria todo o fim de semana.
No palco, Matty Healy, de 34 anos, criticou as leis da Malásia contra a comunidade LGBTQIA+ e na sequência deu um beijo na boca do baixista Ross MacDonald. "Não vejo sentido em convidar o 1975 para vir a um país e depois nos dizer com quem podemos fazer sexo", disse Healy à plateia.
O cantor disse ainda: "Isso não é justo com vocês, porque vocês não representam seu governo. Vocês são jovens e tenho certeza que muitos de vocês são gays e progressistas". E repetiu que aquilo tudo era "ridículo".
A banda foi proibida de terminar o show.
No país, que criminaliza a atividade sexual entre pessoas do mesmo sexo, quem desobedecer a lei pode ser condenado a 20 anos de prisão.

FESTIVAL CANCELADO

No sábado, 22, os organizadores do festival anunciaram que o Ministério das Comunicações havia decidido cancelar o evento, que contaria ainda com shows de bandas como Strokes, Sabrina Carpenter e Blink, entre outras.
O comunicado, divulgado nas redes sociais do Good Vibes, diz que a decisão foi tomada "após a polêmica conduta e comentários feitos pelo artista britânico Matty Healy, da banda The 1975".
"Essa decisão adere à diretiva de cancelamento imediato emitida às 13h20 [horário local], 22 de julho de 2023, pelo Ministério das Comunicações e Digital. O Ministério sublinhou sua postura inabalável contra quaisquer partes que desafiem, ridicularizem ou violem as leis da Malásia. Pedimos sinceras desculpas a todos os detentores de ingressos, fornecedores, patrocinadores e parceiros", diz a nota.
No Twitter, o ministro das Comunicações, Fahmi, chamou as "ações" e "declarações" do cantor de "rudes"

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