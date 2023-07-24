Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • 'Não era uma pessoa amiga minha': Cláudia Ohana revela que não se dava bem com José Wilker
Sem intimidade

'Não era uma pessoa amiga minha': Cláudia Ohana revela que não se dava bem com José Wilker

Atriz diz que, mesmo sem amizade, contracenar com Wilker era 'muito incrível'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Julho de 2023 às 10:02

Cláudia Ohana revela que não se dava bem com José Wilker
Cláudia Ohana revela que não se dava bem com José Wilker Crédito: Gabriel Cabral/Folhapress/Zanone Fraissat/Folhapress
A atriz Cláudia Ohana, a Dora de "Vai na Fé" (Globo), relembrou grandes papéis em novelas da emissora durante sua participação no Conversa com Bial desta sexta (21). Dentre eles, a personagem Isabela em "A Próxima Vítima" (1995), novela na qual contracenava com José Wilker, ator com quem Ohana revelou que não se dava bem.
"Contracenar com o Wilker... Ele foi um dos pares românticos mais incríveis. E olha que a gente não se amava, não se dava bem e tal. Não era uma pessoa amiga minha. Mas em cena... Era de uma intimidade, de uma inteligência, era muito incrível", contou a atriz.
Bial e Ohana discutiram também as agressões envolvendo a personagem. Na novela, Isabela, interpretada pela atriz, era pega traindo o personagem de Wilker. Ele, então, revidava a traição com agressões e até facadas. "As pessoas ficavam muito felizes de verem ela apanhando. Hoje em dia, não pode fazer uma cena dessa."
Ela também relembrou o ensaio nu que fez para a extinta revista Playboy em 1985. A atriz explicou que topou porque o filme do qual era protagonista, "Erêndira", estava fazendo sucesso nos Estados Unidos. "Não sei o que todo mundo vê, o que foi tão chocante assim. Eu até me depilei no dia para fazer", brincou, sorrindo. "E isso ficou na mente das pessoas: 'Se está como Ohana, está cabeluda lá embaixo, né?'"

Veja Também

'Ficamos sem ar': Foliões relatam pisoteamento e confusão no bloco de Ivete Sangalo no Fortal

Amaury Jr. fala de arrependimentos: "Ter entrevistado várias vezes o Roger Abdelmassih"

Aos 90, Ary Fontoura dá conselho para boa saúde: 'Não parar, senão param com a gente'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados