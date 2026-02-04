Gastronomia

Grão-de-bico: 5 receitas leves e ricas em proteínas para o almoço

Aprenda a preparar pratos saborosos e nutritivos para incluir na dieta

Versátil, nutritivo e cheio de sabor, o grão-de-bico é um ingrediente essencial que transforma o almoço do dia a dia. Cozido, assado ou em saladas, ele adiciona textura e personalidade aos pratos, sem perder a leveza. Rico em proteínas vegetais, fibras e minerais, garante saciedade e energia, além de ser prático, acessível e fácil de combinar com diferentes sabores.

Pensando nisso, selecionamos 5 receitas leves e ricas em proteínas com grãos-de-bico perfeitas para você variar o cardápio, comer bem e manter a alimentação saudável. Confira:

1. Grão-de-bico com berinjela

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1 berinjela cortada em cubos pequenos

1/2 cebola-roxa descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

Sal, salsinha fresca picada, pimenta-do-reino moída e páprica defumada a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira em fogo médio, aqueça o azeite de oliva e refogue a cebola até ficar macia e levemente dourada. Acrescente o alho e mexa rapidamente para não queimar. Junte a berinjela e refogue até que fique macia e levemente dourada, mexendo de vez em quando. Adicione o grão-de-bico, tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica defumada e misture bem. Refogue por 5 minutos. Desligue o fogo, acrescente o suco de limão e finalize com salsinha. Sirva em seguida.

2. Salada de grão-de-bico com atum

Ingredientes

1 e 1/2 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

170 g de atum em água, escorrido

1 talo de salsão cortado em fatias finas

1 xícara de chá de espinafre

10 tomates-cereja cortados ao meio

1/4 de xícara de chá de azeitonas verdes sem caroço

2 colheres de sopa de cebolinha picada

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o grão-de-bico, o salsão, os tomates-cereja e as azeitonas verdes. Junte o espinafre e o atum. Acrescente a cebolinha e misture delicadamente para manter a textura da salada. Tempere com suco de limão, azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Mexa delicadamente e sirva em seguida.

3. Salada de grão-de-bico, frango e abacate

Ingredientes

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1 filé de peito de frango

1 xícara de chá de alface-crespa

Polpa de 1/2 abacate cortada em fatias

10 tomates-cereja cortados ao meio

1/4 de cebola-roxa descascada e fatiada

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o frango com sal e pimenta-do-reino. Disponha em uma frigideira antiaderente e leve ao fogo médio. Grelhe os dois lados. Desligue o fogo e corte em fatias. Reserve. Em uma saladeira, faça a base com as folhas de alface-crespa. Distribua o grão-de-bico no centro e, ao redor, acomode o frango grelhado, o abacate, os tomates-cereja e a cebola-roxa. Finalize temperando com suco de limão, azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

4. Salada de grão-de-bico com bulgur

Ingredientes

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1/2 xícara de chá de bulgur

1/2 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos

1/2 pimentão amarelo sem sementes e cortado em cubos

1/4 de cebola-roxa descascada e picada

1/2 abobrinha cortada em cubos

2 colheres de sopa de salsinha fresca picada

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água quente para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela média, coloque a água, adicione uma pitada de sal e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o bulgur, mexa bem e retire do fogo. Cubra a panela e deixe descansar por cerca de 20 minutos. Após, use um garfo para soltar os grãos e reserve.

Em outro recipiente, misture o grão-de-bico, os pimentões, a cebola-roxa e a abobrinha. Acrescente o bulgur e mexa delicadamente. Junte a salsinha, tempere com suco de limão, azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Misture para envolver e leve à geladeira por 10 minutos. Sirva em seguida.

5. Grão-de-bico com quinoa e manga

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa cozida e fria

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1/2 manga descascada e cortada em cubos

Polpa de 1/2 abacate cortado em cubos

1/2 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos

1/4 de cebola-roxa descascada e picada

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída e brotos de alfafa a gosto

Rodelas de limão para finalizar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a quinoa, o grão-de-bico, a manga, o pimentão e a cebola-roxa e misture. Junte o abacate e os brotos de alfafa. Tempere com suco de limão, azeite de oliva, sal e pimenta-do reino. Misture delicadamente e leve à geladeira por 10 minutos. Sirva em seguida.