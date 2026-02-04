Pet

Puma: 10 curiosidades incríveis sobre esse felino

Ágil, inteligente e cheio de mistérios, ele revela características que ajudam a entender sua importância na natureza

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 11:49

O puma chama atenção por sua combinação de força e agilidade Crédito: Imagem: Evgeniyqw | Shutterstock

Os pumas, também chamados de onça-parda ou suçuarana, são grandes felinos silvestres que despertam curiosidade por sua combinação de força, agilidade e comportamento discreto. Eles fazem parte da fauna das Américas e se destacam por conseguir sobreviver em ambientes muito diferentes, mesmo diante de mudanças causadas pela ação humana.

Apesar de serem predadoras de topo e possuírem um porte impressionante, os pumas raramente são vistos. Esse hábito reservado faz com que muitas pessoas saibam pouco sobre o animal . Por isso, a seguir, confira algumas curiosidades interessantes sobre esse felino!

1. É o felino com mais nomes populares

O puma é considerado o mamífero terrestre com maior número de nomes populares registrados. Isso acontece porque ele ocupa uma área geográfica extremamente ampla, que vai do Canadá ao sul da América do Sul. Cada região adotou uma denominação diferente, influenciada pela cultura local.

2. Vive em ambientes muito variados

Poucos felinos conseguem se adaptar tão bem quanto o puma. Ele pode viver em florestas tropicais, campos abertos, regiões montanhosas, cerrados e até áreas mais secas. Essa capacidade está ligada à sua dieta flexível e ao corpo preparado para enfrentar diferentes climas. Essa adaptação aumenta suas chances de sobrevivência e explica por que a espécie conseguiu se espalhar por tantas regiões.

3. Seus saltos estão entre os mais impressionantes da natureza

A força muscular das patas traseiras permite que o puma dê saltos longos e altos com facilidade. Essa habilidade é essencial durante a caça, já que o animal costuma atacar de surpresa. Os saltos também ajudam a superar obstáculos naturais, como troncos e pedras, além de facilitar a fuga em situações de perigo.

4. É um caçador silencioso e estratégico

O corpo do puma é feito para a discrição. Suas patas possuem almofadas especiais que reduzem o som dos passos, permitindo que ele se aproxime da presa sem ser percebido. Além disso, o animal costuma observar e escolher o momento certo para atacar. Essa estratégia reduz o gasto de energia e aumenta o sucesso da caça.

5. Não ruge, mas se comunica de várias formas

Ao contrário de outros grandes felinos, o puma não consegue rugir. Isso ocorre devido à anatomia da sua laringe. Em compensação, ele emite sons variados, como miados, assobios, rosnados e gritos agudos, que são usados para comunicação entre indivíduos, especialmente durante o período reprodutivo ou na defesa de território.

O puma tem uma excelente visão noturna Crédito: Imagem: DenisaPro | Shutterstock

6. Possui visão adaptada para a baixa luminosidade

O puma tem excelente visão noturna, o que o torna mais ativo ao amanhecer e ao entardecer. Seus olhos são preparados para captar pouca luz, facilitando a identificação de presas em ambientes escuros. Essa característica diminui a competição com outros predadores diurnos e aumenta a eficiência na busca por alimento.

7. Prefere uma vida solitária

Na maior parte do tempo, o puma vive sozinho. Esse comportamento ajuda a evitar disputas por alimento e território. Cada indivíduo ocupa uma área extensa, que é marcada com odores e arranhões em árvores. Essa organização natural reduz conflitos e contribui para a sobrevivência da espécie em ambientes onde os recursos podem ser limitados.

8. Consegue percorrer longas distâncias

Um puma pode caminhar dezenas de quilômetros em poucos dias, especialmente quando está em busca de alimento ou de um novo território. Essa resistência física é fundamental em áreas onde as presas são mais escassas. O deslocamento constante também contribui para a dispersão genética da espécie , fortalecendo as populações.

9. Tem papel fundamental no equilíbrio ambiental

Como predador de topo da cadeia alimentar, o puma ajuda a controlar populações de outros animais, como cervos e roedores. Esse controle evita a superpopulação e o desgaste da vegetação. A presença do felino costuma indicar que o ecossistema ainda está relativamente equilibrado e saudável.

10. Evita o contato com humanos

Mesmo sendo um animal forte e ágil, o puma raramente representa perigo para pessoas. Ele tende a fugir ao perceber a presença humana e só se envolve em conflitos em situações extremas. A maioria dos encontros ocorre quando o habitat natural é reduzido. Informação, respeito à fauna e preservação ambiental são fundamentais para evitar esses episódios.