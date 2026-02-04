Polêmica

Lívia Andrade consegue medida protetiva contra ex-marido Marcos Araújo

Ela acusa o ex de perseguição e ameaças; disputa judicial envolve valores milionários e divisão de bens

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 11:40

Lívia Andrade consegue medida protetiva contra ex-marido Marcos Araújo Crédito: Reprodução Instagram

Desde o fim de dezembro, Lívia Andrade passou a contar com uma medida protetiva contra o ex-marido, o empresário Marcos Aurélio Santos de Araújo. Fundador da AudioMix, empresa responsável pelo festival Villa Mix, ele está proibido de manter contato com a apresentadora e deve permanecer a pelo menos 300 metros de distância dela.

A decisão judicial foi concedida após Lívia registrar um boletim de ocorrência, em outubro de 2025, no qual acusou o ex-companheiro de perseguição, ameaças, intimidações e tentativa de abuso sexual após o término da relação. Os dois ficaram juntos por cinco anos e se separaram em agosto do mesmo ano.

Em troca de mensagens com a reportagem, a apresentadora confirmou o imbróglio judicial e enviou uma nota oficial sobre o caso, que corre sob segredo de Justiça. "O escritório reforça seu compromisso com a legalidade, a ética profissional e o respeito às decisões do Poder Judiciário, permanecendo à disposição para eventuais esclarecimentos institucionais que não envolvam processos protegidos por sigilo legal", informou o comunicado assinado pelo advogado Anderson Albuquerque.

A reportagem também procurou o advogado Luiz Flávio Borges D'Urso, que representa Marcos Araújo. Segundo ele, a concessão da medida é um procedimento padrão preventivo do Judiciário em casos sensíveis. D'Urso também afirma que o término da relação casal havia sido, inicialmente, consensual.

O advogado diz ainda que o empresário está seguindo as ordens judiciais e que o objetivo agora é analisar o processo para que ambos possam seguir caminhos separados sem novos conflitos. "Vamos nos aprofundar e verificar tudo que existe para conduzir por parte da defesa do Marcos, e por parte também do advogado da senhora Lívia, para que ambos tenham paz para continuar as suas vidas, mesmo que não mais juntos".

Além das acusações de violência doméstica, assédio sexual e perseguição, Lívia afirma que cerca de R$ 5 milhões teriam sido retirados de sua conta bancária após o fim do relacionamento, o que teria dificultado o acesso aos próprios bens e recursos financeiros.

Segundo o portal LeoDias, a apresentadora também cobra aproximadamente US$ 2 milhões -cerca de R$ 10,4 milhões na cotação atual- valor que, segundo ela, foi emprestado ao ex-companheiro e ainda não teria sido devolvido, além da divisão do patrimônio adquirido durante a relação.

