Quem é Amanda Vasconcelos? Mulher do sertanejo Henrique foi detida nos EUA e solta sob fiança

Amanda, de 28 anos, é casada com o cantor Henrique, da dupla com Juliano, desde 2018. Casal mora em fazenda em Porto Nacional, no interior do Tocantins.

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 11:53

A empresária Amanda Vasconcelos Tavares Reis, de 28 anos, esposa do cantor sertanejo Henrique, foi solta após ser detida na última segunda-feira, 2, em Orlando, nos Estados Unidos. Segundo as autoridades locais, ela deixou a custódia após pagar fiança de 500 dólares (cerca de R$ 2,6 mil) e, como parte da liberdade provisória nos EUA, ela se comprometeu a comunicar à Justiça americana qualquer mudança de endereço enquanto responde ao processo em liberdade. As informações são do site G1.

Amanda havia sido presa após fugir de uma abordagem policial e apresentar a carteira de habilitação brasileira em formato digital às autoridades norte-americanas.

O Estadão entrou em contato com a defesa de Amanda e com a assessoria do músico, mas não houve resposta até a última atualização desta reportagem.

Quem é Amanda Vasconcelos

Amanda é empresária, influenciadora digital e sócia de empresas voltadas ao comércio de roupas, sapatos, bolsas e acessórios em Palmas, capital do Tocantins. Nas redes sociais, ela soma pouco mais de 700 mil seguidores, onde compartilha momentos da rotina familiar, viagens e bastidores da vida ao lado do marido e dos filhos.

Ela é mãe de Helena, de 6 anos, e Miguel, de 4, frutos do casamento com Henrique. Amanda é filha do coronel Márcio Antônio Barbosa de Mendonça, comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins, e mantém uma vida dividida entre compromissos empresariais, a família e viagens frequentes ao exterior, especialmente aos Estados Unidos.

Vida no Tocantins

A empresária vive com a família na Fazenda Terra Prometida, localizada em Porto Nacional, na região central do Tocantins, próxima a Palmas. A propriedade pertence a Henrique e ao irmão Juliano, e é considerada uma das bases do império agropecuário da dupla.

Com cerca de 1.306 hectares, a fazenda é referência na criação de gado da raça Nelore e abriga um dos projetos mais lucrativos dos sertanejos fora dos palcos. No local, os irmãos realizam leilões anuais que movimentam milhões de reais e atraem investidores de todo o País.

O relacionamento com Henrique

Amanda e Henrique se conheceram em uma doceria na cidade de Palmas. À época, ela já sabia que ele era cantor, mas o encontro aconteceu de maneira espontânea. Pouco tempo depois, os dois começaram a conversar e engataram o relacionamento.

Eles se casaram em 2018. Em entrevista exclusiva à coluna LeoDias, Amanda contou publicamente, pela primeira vez, detalhes do início do romance, descrito por ela como "amor à primeira vista".

Segundo o relato, a conversa começou após Henrique ouvir Amanda comentar com uma amiga que ele "parecia aquele cantor". A partir daí, trocaram contatos e mantiveram uma relação à distância por semanas, com ele em São Paulo e ela no Tocantins, conversando diariamente por mensagens.

Amanda ainda revelou ao Portal Leo Dias, que no início, estranhou o fato de Henrique não usar WhatsApp, mantendo contato apenas por iMessage. A situação gerou desconfiança, mas, com o passar do tempo, os dois fortaleceram a conexão, conversando todos os dias até o relacionamento se firmar.

Henrique também participou da entrevista e contou que, desde o primeiro encontro, teve certeza de que Amanda seria sua esposa. Segundo o cantor, os valores familiares, a educação e a criação da empresária foram decisivos para a convicção de que ela seria a mãe de seus filhos.

