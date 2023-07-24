Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Aos 90, Ary Fontoura dá conselho para boa saúde: 'Não parar, senão param com a gente'
Sempre em movimento

Aos 90, Ary Fontoura dá conselho para boa saúde: 'Não parar, senão param com a gente'

Ator, que é bastante ativo nas redes sociais, participou do ‘Caldeirão com Mion’ neste sábado, 22
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Julho de 2023 às 09:19

O ator Ary Fontoura, em São Paulo
O ator Ary Fontoura, em São Paulo Crédito: Eduardo Knapp/Folhapress
Ary Fontoura participou do Caldeirão com Mion neste sábado, 22, e deu conselhos para os espectadores chegarem com saúde à sua idade após o apresentador Marcos Mion lhe perguntar: "Seu Ary, no auge dos 90 anos o senhor continua treinando na academia?"
"Continuo. Fazendo o possível: tem dias que sim, tem dias que não, depende também, a gente é humano, né? Mas de modo geral sempre me movimentando, é uma coisa que eu aconselho a todo mundo: não parar, porque se não param com a gente", respondeu.
Na sequência, o ator prosseguiu dizendo estar constantemente em movimento: "Fazendo coisas, botando minha cabeça no lugar para não deixar entrar nada, porque vazia o diabinho chega. É ou não é?"
Ary Fontoura, que viverá o dono de uma boate na próxima novela das 7 Fuzuê, também foi questionado se prefere papéis mais bem-humorados ou sérios, e brincou: "Eu tenho 76 anos de profissão. Passei a vida inteira procurando emprego. Tem vezes que você não tem escolha! . Na maioria delas as pessoas escolheram por mim".
Dono de uma das mais extensas carreiras na teledramaturgia brasileira atualmente, Ary Fontoura também faz sucesso com postagens otimistas e bem-humoradas mostrando seu cotidiano nas redes sociais, em que conta com mais de 5 milhões de seguidores.

Veja Também

Mari Palma explica divisão de bens após divórcio de Phelipe Siani

'Queríamos um lugar no meio da floresta': Viih Tube e Eliezer compram mansão sem vizinhos perto

Por que Samuel L. Jackson deu 4,5 kg de abelhas para Scarlett Johansson

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Teerã jamais vai ceder o controle do Estreito de Ormuz, afirma alto político iraniano à BBC
Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados