Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Entenda

Por que Samuel L. Jackson deu 4,5 kg de abelhas para Scarlett Johansson

Em entrevista, ator comentou presente inusitado de casamento
Agência Estado

Publicado em 24 de Julho de 2023 às 08:54

Por que Samuel L. Jackson deu 4,5 kg de abelhas para Scarlett Johansson Crédito: Reuters/Folhapress/Shutterstock
O Samuel L. Jackson relembrou, 15 anos depois, a história de um inusitado presente. Ele deu 4,5 quilos de abelhas à atriz Scarlett Johansson e ao ator Ryan Reynolds no casamento dos dois, em 2008. O pacote também incluiu kit completo com roupas de apicultor, como revelou Jackson na última quinta-feira, 20, em entrevista à Vulture.
Foi no casamento que Jackson conheceu Reynolds, com quem atuaria posteriormente no filme Dupla Explosiva, lançado em 2017. O ator de Hollywood também comentou sobre como era divertido trabalhar com Ryan Reynolds em Dupla Explosiva. "Ryan é um filho da p... experiente", disse.
Presente estranho
Jackson conta que teve essa ideia de presente porque Scarlett estava sempre falando sobre a natureza. Então, o ator de Pulp Fiction pediu à sua assistente que comprasse as abelhas e materiais para apicultura. O casal consumiu o mel produzido na colmeia por alguns anos, antes de se separar, segundo Jackson. "E então um dia as abelhas abandonaram a colmeia, ou a rainha, algo assim", disse à Vulture.
Ryan e Scarlett se separaram em 2011. Em 2012, o ator se casou com a atriz Blake Lively, com quem tem quatro filhos e permanece casado até hoje. Scarlett, por sua vez, foi casada entre 2014 e 2017 com o jornalista Romain Dauriac, pai de sua primeira filha, e desde 2020 é mulher do comediante Colin Jost, com quem tem um filho.

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados