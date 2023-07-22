Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Carreira solo

Simaria diz que está compondo e nega crise com irmã: 'Quero que ela cresça'

Além de cuidar dos filhos, a cantora ensaia um retorno oficial aos palcos. Em junho, ela abriu o São João da Vila, no interior de Alagoas, cantando Luiz Gonzaga, além de sucessos antigos da dupla com Simone
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Julho de 2023 às 14:07

Simaria
Além de cuidar dos filhos, Simaria ensaia um retorno oficial aos palcos Crédito: Reprodução @Simaria
Quase um ano após o anúncio da separação da dupla com Simone, Simaria parece estar bem. O sorriso continua em seu rosto, ela não deixou de ser atenciosa com fãs e com a imprensa, mas não adianta puxar muito papo sobre os motivos para o término da parceria sertaneja com a irmã. Ela quer falar de outras coisas.
Durante uma recente participação no evento oficial do Grammy Latino, em São Paulo, a artista contou que está compondo como nunca e se dedicando cada vez a cuidar dos filhos, Giovanna, 10, e Pawel, 7. Experimente perguntar sobre suas composições e sobre como anda a vida assim mesmo, de forma mais genérica; isso sim a deixa animada, recorrendo até a um discurso 'good vibes'.
"Quero falar das coisas importantes da vida, como olhar pra frente, seguir adiante, saber que a vida é bela", diz. "Às vezes, é importante você se perder, partir-se e fazer a escalada", continua a cantora, meses após ter anunciado que estava afastada da mídia e da música. "Questões de saúde", justificou, à época.
Recentemente, sua irmã atingiu o topo das paradas do Deezer com "Erro Gostoso", single de sua carreira solo. É inevitável perguntar se não sentiu uma pontinha de inveja do sucesso da irmã. Que nada, garante. "Fico feliz, quero que ela cresça, siga seu caminho. E quando apareceu a música número 1, que massa, orgulho. Simone é minha irmã, sangue do meu sangue".
Além de cuidar dos filhos, Simaria ensaia um retorno oficial aos palcos. Em junho, a cantora abriu o São João da Vila, no interior de Alagoas, cantando Luiz Gonzaga, além de sucessos antigos da dupla com Simone. Foi a primeira vez que subiu ao palco desde a separação.
É sua legião de fãs que a faz continuar. "Sei a diferença que faço como artista na vida das pessoas", afirma, sem falsa modéstia. "E também como mulher, como mãe e como uma menina que saiu do interiorzinho da Bahia. Certa vez, pediram para a minha mãe repassar o recado de uma menina muito pobre de lá. 'Diga a Simaria que ela nunca desista'. É por pessoas assim que eu continuo."

Veja Também

Wilson Cabral, semifinalista do Masterchef Profissionais, morre aos 40 anos

Marina Ruy Barbosa é vista com novo amor em São Paulo

Preta Gil tranquiliza fãs após mal-estar que a levou ao hospital

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados