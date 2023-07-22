Wilson Cabral, semifinalista do Masterchef Profissionais, morre aos 40 anos

Wilson Cabral sofreu um acidente de carro em Sorocaba Crédito: Reprodução @Wilsonnunescabraljr

Participante do programa MasterChef Profissionais 2022, Wilson Cabral Nunes morreu nesta sexta-feira (21), aos 40 anos. O cozinheiro sofreu um acidente de carro em Sorocaba no último dia 14 e estava internado. A informação de sua morte foi confirmada por familiares nas redes sociais.

Carioca, Wilson era especialista na comida do sul dos Estados Unidos, país em que morou por seis anos durante a adolescência. Semifinalista do reality show de gastronomia, ele foi eliminado pelo participante Diego Sacilotto, campeão da temporada. Após o término do programa, Wilson abriu um restaurante especializado em churrasco de costela, em Sorocaba, com Hichel, ex-participante da mesma edição.