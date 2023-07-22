Wilson Cabral, semifinalista do Masterchef Profissionais, morre aos 40 anos

Participante do programa MasterChef Profissionais 2022, Wilson Cabral Nunes morreu nesta sexta-feira (21), aos 40 anos. O cozinheiro sofreu um acidente de carro em Sorocaba no último dia 14 e estava internado. A informação de sua morte foi confirmada por familiares nas redes sociais.
Carioca, Wilson era especialista na comida do sul dos Estados Unidos, país em que morou por seis anos durante a adolescência. Semifinalista do reality show de gastronomia, ele foi eliminado pelo participante Diego Sacilotto, campeão da temporada. Após o término do programa, Wilson abriu um restaurante especializado em churrasco de costela, em Sorocaba, com Hichel, ex-participante da mesma edição.
Sacilotto o homenageou no Instagram: "Você me ensinou honestidade e respeito em uma disputa, e provou que um sonho nunca deve ser deixado de lado (...). Foste um oponente leal, um amigo fiel e um cozinheiro inabalável. Sentirei muitas saudades". O cozinheiro deixou a esposa, e um filho, Arthur, de 9 anos. Foi o menino, aliás, quem pediu para o pai se inscrever no reality por considerar a sua comida "a melhor do mundo". Não foram divulgadas informações sobre o enterro de Wilson até a publicação desta reportagem.