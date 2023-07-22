Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crise de ansiedade

Preta Gil tranquiliza fãs após mal-estar que a levou ao hospital

A cantora contou que seguiu para a unidade médica por precaução, foi diagnosticada com crise de ansiedade severa e logo liberada
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Julho de 2023 às 08:41

Preta Gil posta vídeo no Instagram falando do tratamento contra o câncer
Preta Gil foi diagnosticada com crise de ansiedade severa Crédito: Instagram/@pretagil
Preta Gil voltou a usar as redes sociais para tranquilizar os fãs, após dar entrada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, na última quinta-feira, 20, ao sentir um mal-estar. A cantora contou que seguiu para a unidade médica por precaução, foi diagnosticada com crise de ansiedade severa e logo liberada.
"Aos meus amores, sim, ontem tive um mal-estar e, por precaução, fui ao hospital. Era uma crise de ansiedade severa. Só quem já teve sabe do que estou falando. É muito desagradável. Não precisei ficar na clínica. Fui medicada pelo meu psiquiatra e tive alta. Inclusive, já estou no Maranhão para comemorar o aniversário de minha irmã Marina. Estou aqui vivendo que é o melhor remédio. Um dia de cada vez!", escreveu Preta, nos stories do Instagram.

Longe das redes sociais

Em 12 de julho, Preta Gil revelou que ia se distanciar das redes sociais para focar em seu tratamento contra o câncer no intestino. Segundo a artista, ela adoeceu emocionalmente pois "a dor e decepção foram muito fortes". A famosa, recentemente, enfrentou um divórcio após a traição do marido, Rodrigo Godoy, com uma ex-funcionária do casal.
"Estou doente e não me refiro ao câncer. Estou doente emocionalmente", escreveu a cantora. "Nesses últimos três meses tentei de toda as maneiras me manter sã dentro do possível, onde minha vida que já estava muito difícil, ficou bem pior. Eu me cuido, tenho psiquiatra, psicanalista, terapeuta, rede de apoio e mesmo assim, a dor e a decepção são tão, mas tão fortes, que eu adoeci", escreveu ela, no Instagram. "Sinto que essa dor está atrapalhando meu processo de cura do câncer", enfatizou.
A artista também frisou a importância da família, fãs, amigos e equipe médica nesse processo de cura e agradeceu o apoio e suporte de todos. "Não se preocupe comigo, sei que vou superar, sei que vai passar... Obrigada pelo carinho e amor, até breve", disse.

Veja Também

Maitê Proença fala da falta de convites para fazer novelas

Andressa Urach reclama de ataques nas redes sociais

Lívia Torres esclarece saída da Globo: "Escutei o não, busquei o sim"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Capixaba Esquiva Falcão vende medalha olímpica de prata conquistada em Londres 2012

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados