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Demissão

Lívia Torres esclarece saída da Globo: "Escutei o não, busquei o sim"

Em publicação nas redes sociais, jornalista falou sobre a despedida e os 14 anos na TV
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Julho de 2023 às 09:49

Jornalista Lívia Torres compartilha registros em Cuba
Jornalista Lívia Torres compartilha registros em Cuba Crédito: Reprodução/Instagram/@livtorres
A repórter Lívia Torres publicou um agradecimento e falou sobre ter saído da Globo. Na segunda-feira (17), a jornalista foi demitida após apresentar o evento que escolheu os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil na CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Ela não avisou que trabalharia no evento.
Em publicação no Instagram, nesta quinta-feira (20), a repórter afirma que foram 14 anos de trabalho na emissora e que "toda despedida acaba sendo um momento de olhar para trás e reviver a própria história". "Entendi que muitas vezes é preciso ousar. Escutei o não, busquei o sim. Só descansei quando me deparava com verdade. E a minha verdade sempre foi a doação intensa para o melhor trabalho", diz ela, em um trecho.
Junto com o post, ela compartilhou imagens de coberturas que fez para a Globo. "Nesse dia da 1ª foto, eu estava ao vivo cobrindo uma invasão no Morro do São Carlos, durante a pandemia. Começou um tiroteio, e tive que me abrigar na garagem de um prédio, sem parar de noticiar tudo ao vivo. A história acabou me rendendo as estreias no Jornal Nacional e no Fantástico", recordou.
Por fim, Lívia conta que é grata por tudo o que aprendeu e construiu. "Chegou a hora de recalcular a rota, alçar novos voos", escreveu. "Obrigada por tanto carinho. A gente se vê por aqui. Bons ventos virão."

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