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Gil do Vigor reclama de injustiça com nota baixa em PhD nos Estados Unidos

Pelas redes sociais, economista afirmou que algumas páginas de sua prova teriam desaparecido "misteriosamente"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Julho de 2023 às 15:48

Gil do Vigor conhece prefeito de Nova York em visita aos EUA
Gil do Vigor acusou universidade de norte-americana de ter sumido com algumas páginas de uma prova Crédito: Reprodução/Instagram/@gildovigor
O economista e ex-BBB Gilberto Nogueira, conhecido como Gil do Vigor, utilizou as redes sociais para manifestar sua insatisfação com o que ele descreveu como uma "injustiça", ao receber uma nota baixa na prova final de seu curso de mestrado nos Estados Unidos.
Segundo ele, parte do exame de microeconomia teria sumido misteriosamente e agora a universidade não quer reaver a situação. "Eu informei a Universidade do acontecido e o retorno que tive foi que não encontraram essas páginas, então precisaria fazer a prova novamente ou sairia do PhD. Pedi para reconsiderarem isso e não tive mais retorno deles", contou.
Procurada pela reportagem, a UC Davis - centro educacional onde Gil está presentando exames - não respondeu.
Segundo o famosos, devido à suspeita em relação à nota, ele solicitou o PDF com as correções e foi assim que percebeu que faltavam oito páginas. "Da 21 pulava para a página 30. Era obrigatório que nós, alunos, devolvêssemos todas as páginas. Então não tinha como ter ficado com alguma dessas que sumiram." 
Gil disse ainda que desenvolveu uma alergia e perdeu oportunidades de contratos publicitários milionários para poder se dedicar a essa prova.
"É um descaso que escancara diversas outras questões, mas por mais que queiram, eles não vão me parar. Sou Gil do Vigor e estou onde estou por mérito dos meus estudos. E não vou desistir do meu sonho!", desabafou.

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