Gil do Vigor reclama de injustiça com nota baixa em PhD nos Estados Unidos

Gil do Vigor acusou universidade de norte-americana de ter sumido com algumas páginas de uma prova Crédito: Reprodução/Instagram/@gildovigor

O economista e ex-BBB Gilberto Nogueira, conhecido como Gil do Vigor, utilizou as redes sociais para manifestar sua insatisfação com o que ele descreveu como uma "injustiça", ao receber uma nota baixa na prova final de seu curso de mestrado nos Estados Unidos.

Segundo ele, parte do exame de microeconomia teria sumido misteriosamente e agora a universidade não quer reaver a situação. "Eu informei a Universidade do acontecido e o retorno que tive foi que não encontraram essas páginas, então precisaria fazer a prova novamente ou sairia do PhD. Pedi para reconsiderarem isso e não tive mais retorno deles", contou.

Procurada pela reportagem, a UC Davis - centro educacional onde Gil está presentando exames - não respondeu.

Eu pensei muito se iria expor essa situação desta maneira. Mas eu sou uma pessoa que detesta injustiça e estou passando exatamente por isso, agora. Eu fui aprovado em todas as disciplinas do PhD, exceto a de microeconomia. @ucdavis @UCDavisGrad @UCDavisEcon — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) July 20, 2023

Segundo o famosos, devido à suspeita em relação à nota, ele solicitou o PDF com as correções e foi assim que percebeu que faltavam oito páginas. "Da 21 pulava para a página 30. Era obrigatório que nós, alunos, devolvêssemos todas as páginas. Então não tinha como ter ficado com alguma dessas que sumiram."

Gil disse ainda que desenvolveu uma alergia e perdeu oportunidades de contratos publicitários milionários para poder se dedicar a essa prova.