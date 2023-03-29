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Gil do Vigor e Juliette trocam declarações após reencontro;

Economista e ex-participante do BBB usou as redes sociais para falar da amiga, que respondeu nos comentários da publicação
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Março de 2023 às 09:44

Gil do Vigor e Juliette trocam declarações após reencontro;
Gil do Vigor e Juliette trocam declarações após reencontro; Crédito: Instagram/@gildovigor
Gil do Vigor e Juliette Freire trocaram declarações nas redes sociais. Em um texto publicado pelo ex-BBB no Instagram, ele agradece a amizade da também ex-participante do reality, que foi a vencedora da edição de 2021. Os dois se encontraram na festa da cantora Anitta, no domingo, 26, em São Paulo.
"Olha aonde a gente chegou, Ju?! Depois de quase dois anos, o sentimento de orgulho que sinto por você minha amiga é muito grande, orgulho pela artista que você se revelou, de ver suas conquistas, os espaços que vens conquistando. Sou muito grato por ter sua amizade. Te amo Ju! Labelle Gil e Ju."
A artista repostou o conteúdo de Gil nos stories do Instagram. Nos comentários, ela devolveu a declaração para o amigo. "Eu lembro de cada palavra, cada olhar, cada sonho que partilhamos. Deus honrou os nossos corações", escreveu. "Te amo muito", completou.

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