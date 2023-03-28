Influenciadores capixabas participam de bolão do BBB 23; veja os palpites

Gedyson, Natizinha, Renan e Carolzinha durante visita no Confessionário BBB, no Shopping Vila Velha Crédito: Thiago Almeida

Faltando menos de um mês para a grande final do BBB23, a pergunta que não quer calar é: quem será o grande campeão desta edição? A cada semana e com dinâmicas movimentadas, o jogo segue aberto - inclusive com a volta dos eliminados Fred Nicácio e Larissa.

Para esquentar ainda mais a reta final do game, convidamos quatro BBBmaníacos capixabas para um desafio: escolher três participantes deste ano que eles acreditam que estarão na grande final. Além de formar o TOP3, os influenciadores também deram palpites sobre quem é a planta da edição e quem tem sido os protagonistas do reality.

A turma esteve presente no Confessionário BBB, instalado no Shopping Vila Velha, ao lado da Smart Fit, no piso L2. O espaço fica aberto a visitação até o dia 25 de abril. Lá, todo mundo pode se sentir um pouquinho dentro do reality show. Mas voltando aos pódios, vamos aos possíveis finais na opinião dos influenciadores.

Para o publicitário e influencer Renan Mendes, escolher o TOP3 é uma tarefa difícil, pois o jogo está mudando muito e de forma rápida demais. “Nesse cenário atual, com a repescagem, meu palpite do pódio na final é com o Ricardo, Amanda e Fred Nicácio”, aposta.

Renan acredita que o grande campeão e protagonista da edição é o Ricardo, por conta dos embates, posicionamentos e sinceridade, características fortes que chamaram a atenção do público. Ao falar sobre a planta da edição, o influenciador é enfático ao indicar Marvvila. Segundo ele, a cantora não faz nada na casa e não aparece de jeito nenhum no game.

A publicitária e comunicadora da Rádio Litoral Carolzinha Gomes, acredita na força das mulheres e comemora a representatividade. Por isso, a influenciadora torce para que o pódio da final tenha duas sisters pretas (Sarah e Aline), com Amanda no terceiro lugar.

“Sempre vou defender a representatividade das mulheres no topo. O jogo da Sarah Aline é limpo, ela sabe conversar, se posicionar, sabe, de fato, jogar o game e por isso, tem tudo para ser a grande campeã”, acredita Carolzinha.

Para a comunicadora, “a grande protagonista desta edição foi a Key, que mesmo eliminada, deixou sua marca no BBB e vai ser a mais lembrada quando falarmos da edição deste ano”. Na visão de jogo da publicitária, a planta do reality é Marvvila, que se mostra pouco, além do Gabriel, que entrou na casa prometendo muita movimentação e está bem apagado.

O jornalista e influenciador Gedyson Viana acredita no protagonismo da Domitila para vencer o BBB23. “É uma mulher de coragem, tem uma marca forte, características originais e perfil de campeã. Em seguida, o Ricardo Alface, também pela coragem e pelo embate com diversos participantes da casa, além do fato que ele é naturalmente engraçado. Em terceiro lugar, acredito na Amanda, que tem uma torcida muito forte, uma base de fãs que a defendem.

A planta do BBB23 para Gedyson é o Gabriel, que segundo ele, é um menino animado, das festas, mas para o jogo não fez e não faz diferença nenhuma.

Nath Ferreira, a Natizinha, comunicadora da Rádio Litoral, também tem seu TOP3 definido. Para a jornalista, Aline, Ricardo ‘Alface’ e Sarah estarão na grande final do dia 25, não necessariamente nessa ordem, segundo ela. “São três personagens interessantes do jogo, que se reconhecem nos erros e acabam gerando empatia entre o público, além de saberem se posicionar”, acredita.

A influenciadora defende que o campeão ainda não está definido, mas que adoraria ver Sarah Aline como vencedora. “A grande protagonista, sem dúvida, foi a Key, e logo depois dela vem o Fred Nicácio, pois é nítido como conseguiram visibilidade, tanto na TV, quanto nas redes sociais”, aposta.

E a grande planta da casa, na visão da comunicadora, é a pagodeira Marvvila, “pois achei que ela fosse entrar e movimentar o jogo, sobretudo para mostrar a carreira dela como cantora, mas não faz nada”.