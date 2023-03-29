Anitta cumpre promessa e leva Lexa para viagem de aniversário

Após as polêmicas envolvendo seu relacionamento com MC Guimê, Lexa embarcou em uma viagem com Anitta nesta terça-feira, 28. A artista já havia anunciado nas redes sociais que incluiria a amiga na viagem de aniversário.
Na publicação, Anitta convidou Lexa para viajar: "Desculpa expor, mas foi só pra garantir que você não vai fugir da trip [viagem, em inglês] Te amo". No Instagram, a Girl From Rio postou um vídeo ao lado da amiga e do stylist Duh Marinho.
"Agita, agita, viajar para o niver da Anitta", disseram os três em coro. Lexa repostou o registro e disse estar "animadíssima" para a celebração.
A viagem será a terceira comemoração da cantora que irá completar 30 anos no dia 30 de março.