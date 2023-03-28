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Lexa pode ter rendimentos bloqueados para pagar dívida de Guimê

Segundo a Folha de S. Paulo, o débito é referente a uma compra de um imóvel em 2016 por parte do funkeiro, no valor de R$ 2,2 milhões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Março de 2023 às 15:35

Lexa reage e diverte a internet ao ver Guimê de cueca branca
Lexa pode ter rendimentos bloqueados para pagar dívida do ex Crédito: Instagram/@lexa
O término do casamento de Lexa e Guimê ainda está dando o que falar. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, a Justiça determinou que a artista deverá ter rendimentos bloqueados para a quitação de uma dívida do então marido. 
O débito - conforme publicou o periódico - é referente a uma compra de um imóvel em 2016 por parte do funkeiro, no valor de R$ 2,2 milhões. Conforme os proprietários, o músico teria deixado de pagar cerca de R$ 777 mil.
Por Lexa ter sido casada com ele por união universal de bens, desembargadores permitiram que até 30% dos rendimentos dela, provenientes de serviços de streaming, fossem penhorados com o intuito de quitar a dívida. Isso, porém, ainda não começou a acontecer.
Os proprietários entraram na Justiça exigindo a rescisão do contrato do imóvel e o pagamento de uma indenização por fruição, ou seja, pelo tempo em que ele usufruiu da casa. Em outubro de 2020, Guimê havia sido condenado em primeira instância. O processo tramita em segredo de Justiça.

LEXA VAI RECORRER

Procurada pela Folha de S. Paulo, Lexa afirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, que pretende recorrer de qualquer decisão que seja desfavorável a ela.
Em nota, afirma que se trata de uma ação que corre em desfavor de MC Guime e que, ainda que tenha saído qualquer decisão envolvendo seu nome, ela não possui nenhuma pendência decorrente desse desdobramento.
"O departamento jurídico da cantora está ciente da publicação proferida e tomará todas as providências cabíveis e necessárias para resguardar os direitos dela, conforme vem ocorrendo desde a ciência de todos os atos processuais", diz outro trecho.

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