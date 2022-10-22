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Fim do romance

Lexa e MC Guimê se separam após sete anos juntos

Cantores anunciaram o fim do casamento neste sábado (22), nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Outubro de 2022 às 14:15

MC Guimê e Lexa anunciam a separação
MC Guimê e Lexa anunciam a separação Crédito: Instagram/@mcguime
O casamento de Lexa e MC Guimê acabou. O anúncio foi feito pelos cantores nas redes sociais, neste sábado (22).
"Não somos mais um casal, em decisão consentida por ambos enxergamos que o melhor caminho para seguirmos resume a isso", anunciou Guimê no seu Instagram.
Lexa contou que eles tentaram ajustar as coisas, mas decidiram por ficar separados. "Ninguém casa pensando em separar, até porque uma pessoa tão especial como você tá marcado na minha história. O fato é que, por meses tentamos ajustar as coisas, mas entendemos que o caminho é ficarmos separados. O amor que eu sinto por você vai além desse mundo e, não queríamos abrir brechas e especulações que estragassem esses 7 anos tão lindos vividos", postou Lexa no Instagram.
A cantora ainda pediu compreensão dos fãs em relação à decisão de ambos e elogiou Guimê.
"Guimê, você foi de longe umas das melhores escolhas da minha vida. Foram os melhores 7 anos possíveis e quem sabe um dia nossos caminhos se reencontrem. Te amarei pra sempre Dantas", finalizou.
O MC também elogiou a ex e os momentos vividos juntos em sua publicação. "Léa é e foi simplesmente a pessoa mais incrível que já me relacionei até hoje, nosso casamento não foi perfeito porque isso não existe. Mas, em cada detalhe foi maravilhoso estar ao seu lado... Lhe desejo só coisas boas, alegria e luz, paz, amor, Jesus e todas as bençãos dos céus em sua vida. Saiba que pode contar comigo pra tudo e pra terminar esse texto eu quero te agradecer muito, por tudo", escreveu o cantor.

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