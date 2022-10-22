Lexa e MC Guimê se separam após sete anos juntos

MC Guimê e Lexa anunciam a separação Crédito: Instagram/@mcguime

O casamento de Lexa e MC Guimê acabou. O anúncio foi feito pelos cantores nas redes sociais, neste sábado (22).

"Não somos mais um casal, em decisão consentida por ambos enxergamos que o melhor caminho para seguirmos resume a isso", anunciou Guimê no seu Instagram.

Lexa contou que eles tentaram ajustar as coisas, mas decidiram por ficar separados. "Ninguém casa pensando em separar, até porque uma pessoa tão especial como você tá marcado na minha história. O fato é que, por meses tentamos ajustar as coisas, mas entendemos que o caminho é ficarmos separados. O amor que eu sinto por você vai além desse mundo e, não queríamos abrir brechas e especulações que estragassem esses 7 anos tão lindos vividos", postou Lexa no Instagram.

A cantora ainda pediu compreensão dos fãs em relação à decisão de ambos e elogiou Guimê.

"Guimê, você foi de longe umas das melhores escolhas da minha vida. Foram os melhores 7 anos possíveis e quem sabe um dia nossos caminhos se reencontrem. Te amarei pra sempre Dantas", finalizou.