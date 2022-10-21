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Acabou o amor!

Boca Rosa fala sobre término com Fred: "Muito confusa com tudo"

A influenciadora Bianca Andrade disse que ainda não se sente confortável para falar abertamente sobre o assunto, mas refletiu sobre a decisão que tomou
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Outubro de 2022 às 17:08

Bianca Andrade (a Boca Rosa) inaugura escritório em São Paulo
Bianca Andrade (a Boca Rosa) falou sobre o fim de seu relacionamento com Bruno Nunes Crédito: Gabriel Bertoncel/Divulgação
Em um pouco mais de uma hora de conversa com Marília Gabriela, no canal "Gabi de Frente de Novo", a empresária e influenciadora Bianca Andrade, a Boca Rosa, contou detalhes sobre os motivos que levaram ao término do seu relacionamento com Bruno Carneiro Nunes, mais conhecido como Fred. Pais de Cris, o casal estava juntos desde setembro de 2020 e o fim da relação veio em abril deste ano.
Questionada sobre o porquê do fim, Bianca, que adiantou não estar preparada para detalhar abertamente sobre a situação, disse que, após ter o seu filho, ficou muito confusa sobre quem ela era e que toda essa reflexão interna acabou desgastando o relacionamento do casal.
"O que eu posso dizer é que eu fiquei muito confusa depois que eu tive o meu filho. Muito confusa com tudo. Quem é a Bianca? Quem é a mulher? É pressão do trabalho, da maternidade, é pressão de todos os lados e aí eu falei: 'eu preciso respirar, eu preciso entender quem eu sou'", desabafou.

TEMPO

Para Boca Rosa, no entanto, o tempo que esteve ao lado do Fred deu certo pois os dois tinham uma forte conexão - e mesmo tendo a vontade de ser mãe solo, encarou a relação a dois: "Eu queria ser mãe solo, queria ter a minha vida, eu sou livre, ninguém me manda", contou.
"E pra mim, esse relacionamento deu certo porque eu sentia que o celular não era tão importante quanto a nossa conexão", completou.
Dona de uma marca de produtos de beleza e com mais de 18 milhões de seguidores no Instagram, Boca Rosa disse que se encontrou na sua vida profissional e não está focada em receber likes nas suas fotos.
"E de fato, assim, eu agora, hoje eu posso dizer, assim, tranquila, que eu estou realizada no meu lado profissional. Eu amo fazer o que eu faço. Pra mim, é muito mais gostoso lançar um produto e ver a galera usando o produto e amando do que ter muitos likes numa foto. Mas hoje, eu consegui ter esse privilégio, chegar nesse lugar, óbvio, depois de muito trabalho (...)", refletiu.

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