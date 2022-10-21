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Regina Duarte critica fada madrinha gay de 'Cinderela', da Amazon: "Ameaça valores"

Atriz repostou um vídeo do ator Carlos Vereza, no qual o mesmo critica o fato de Billy Porter interpretar a personagem na nova versão do filme, disponível no Amazon Prime
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de Outubro de 2022 às 12:16

Regina Duarte critica fada madrinha gay de Cinderela
Regina Duarte critica fada madrinha gay de Cinderela Crédito: Reprodução/Instagram/Divulgação
Regina Duarte, de 75 anos, utilizou as redes sociais para fazer uma crítica em relação a um personagem gay da nova versão do filme “Cinderela”, disponível na Amazon Prime Video.
A atriz repostou o vídeo do ator Carlos Vereza, no qual o mesmo critica o fato do ator Billy Porter - vencedor do Tony, Emmy e Grammy - usar vestido e salto alto para interpretar a fada madrinha no filme. Na postagem, a ex-secretária especial de Cultura do governo Jair Bolsonaro (PL) se refere ao longa como de autoria da Disney, quando o mesmo foi produzido pelo Amazon Prime, e afirma que a obra “ameaça valores das crianças”.
"Socorro, pais e mães. Tios e tias, avós, parentes em geral, amigos de verdade da infância brasileira: 'Cinderela' da Disney ameaça valores de nossas crianças!", escreveu Regina na legenda, agradecendo, na sequencia, a postagem do ator.
Além disso, Regina também comentou na postagem de Vereza: "Obrigada pelo alerta, Vereza! Você está certíssimo. Precisamos proteger as nossas crianças". No vídeo, o ator disse que “Walt Disney sempre se esmerou no respeito às crianças”.
“O Walt Disney sempre se esmerou no respeito às crianças nos seus desenhos. E gora eu vejo na Amazon, na história da Cinderela – que sempre tinha uma fada madrinha, uma senhora, em geral, idosa – vejo, com espanto, um gay, o ator Billy Porter. Com vestido, salto alto e uma varinha”, afirmou o ator no vídeo.
“Deixo bem claro: eu não tenho nada contra a opção (sic) sexual de cada um. Agora o que não pode é ser lobby. Sabe por que não pode lobby? Porque a Disney, essa Disney atual, que não faz justiça a seu criador, declarou recentemente que vai investir 50% de suas produções no movimento LGBT e uma infinidade de letras. Parece que esse episódio é algo isolado, não é não. Isso faz parte da nova ordem mundial para desconstruir a sexualidade das crianças, confundir as crianças, assim como a ideologia de gênero”, reforçou Vereza.
A nova versão do clássico da Disney é protagonizada pela atriz Camila Cabello. O longa - e musical -, chega à plataforma com uma proposta mais atual e contemporânea. O ator Billy Porter, conhecido na indústria do cinema norte-americano pelo ativismo negro e gay, é quem interpreta a fada madrinha Fab G, uma personagem não binária.

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