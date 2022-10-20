Perlla desativa comentários nas redes sociais após prisão de marido

Perlla e Patrick Abrahão: ele foi preso por fazer parte do grupo detido pela Operação La Casa de Papel Crédito: Reprodução @perlla

Patrick Abrahão, marido da cantora Perlla, foi preso por golpe de R$ 4 bilhões. Ele fazia parte de grupo detido pela Operação La Casa de Papel e também investigado por evasão de divisas, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. A organização criminosa é suspeita de operar pirâmides financeiras em mais de 80 países. Segundo a investigação, o esquema envolve 1,3 milhão de vítimas, com prejuízo estimado em R$ 4,1 bilhões.

Desde a prisão do marido, a cantora Perlla não fez nenhuma postagem nas redes sociais. No Instagram, ela desativou os comentários de todas as postagens, mas continua com o nome de Patrick na biografia do seu perfil.

Segundo informações do jornal Extra, os amigos da cantora estão preocupados porque não tiveram mais notícias dela e não sabem por onde anda Perlla.