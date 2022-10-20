Perlla desativa comentários nas redes sociais após prisão de marido

Patrick Abrahão, marido da cantora Perlla, foi preso por golpe de R$ 4 bilhões. Ele fazia parte de grupo detido pela Operação La Casa de Papel e também investigado por evasão de divisas, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. A organização criminosa é suspeita de operar pirâmides financeiras em mais de 80 países. Segundo a investigação, o esquema envolve 1,3 milhão de vítimas, com prejuízo estimado em R$ 4,1 bilhões.
Desde a prisão do marido, a cantora Perlla não fez nenhuma postagem nas redes sociais. No Instagram, ela desativou os comentários de todas as postagens, mas continua com o nome de Patrick na biografia do seu perfil.
Segundo informações do jornal Extra, os amigos da cantora estão preocupados porque não tiveram mais notícias dela e não sabem por onde anda Perlla.
Perlla se casou pela segunda vez em junho deste ano. A cantora do hit “Tremendo vacilão” disse “sim” ao empresário Patrick Abrahão, após um ano de namoro. Eles se conheceram em maio de 2021, quando a cantora procurou o jovem interessada em fazer investimentos em criptomoedas. As alianças escolhidas pelo casal foram avaliadas em R$ 100 mil.