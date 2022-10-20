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Cláudia Rodrigues segue internada com quadro de inflamação generalizada

Atriz não será transferida de Curitiba por risco de piora; hipóteses de herpes zoster ou varíola dos macacos foram descartadas pelos médicos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Outubro de 2022 às 11:18

Cláudia Rodrigues passa mal e busca atendimento médico
Cláudia Rodrigues está internada em Curitiba com inflamação generalizada Crédito: Reprodução/Instagram/@claudia_rodrigues_oficial
A atriz Cláudia Rodrigues não será transferida de Curitiba, cidade onde mora, para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após um diagnóstico de inflamação generalizada.
Conforme um comunicado de imprensa divulgado pela gestão da artista nesta quinta-feira (19), Cláudia possuía um risco de piora na saúde. Ela está acompanhada por Adriane Bonato, namorada dela, que permanecerá com a atriz durante todo o período de internação.
Cláudia acordou com manchas vermelhas, coceira e incômodo pelo corpo na última terça-feira (18), e buscou atendimento médico. As possibilidades de a artista estar com quadros de herpes zoster ou varíola dos macacos (monkeypox) foram descartadas.
Em um vídeo também divulgado pela equipe da atriz, Adriane fez um apelo para a autorização do uso do canabidiol no tratamento de Cláudia. Na última sexta (14), o Conselho Federal de Medicina (CFM) restringiu as possibilidades de prescrição do composto feito a partir da planta cannabis sativa (maconha).
Segundo o relato de Adriane, a atriz ficou “muito nervosa” com a proibição, já que o composto auxilia no tratamento de esclerose múltipla. “Ela para de tremer, ela consegue escrever, ela consegue tomar as coisas e, sem o canabidiol, ela não vai ter esses recursos mais”, disse.
Leia o comunicado da equipe da artista na íntegra:
“Passando para informar que a Claudinha não será transferida de Curitiba para o hospital Albert Einstein, pois existe um risco de piora da atriz no trajeto devido à inflamação generalizada, pois, mesmo tomando as medicações para conter as reações, não obtemos resultados esperados, permanecendo com as manchas avermelhadas em todo o corpo, ainda com coceiras e incomodo, além de outros sintomas recorrentes a Esclerose Múltipla.
A atriz está acompanhada por sua namorada Adriane Bonato, que cancelou sua agenda da semana e ficará com ela em todo período de internação. Foram descartaras as possibilidades de Herpes Zoster e Varíola do Macaco.
Agradecemos a todos se puderem continuar a nos enviar energias positivas e orações de todos os fãs, amigos e parceiros. O Grupo CALONE®️ vai acompanhar a internação de Cláudia Rodrigues e continuará informando maiores detalhes de acordo com o boletim médico.”

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