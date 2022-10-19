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Capixaba Barbara Verzola é jurada do "Super Chefinhos", no "Mais Você"

Sócia de restaurante na Praia do Canto, em Vitória, a chef contou para HZ sobre a experiência de participar da atração comandada por Ana Maria Braga
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 19 de Outubro de 2022 às 18:16

A capixaba Bárbara Verzola foi uma das juradas do quadro Super Chefinhos, do Mais Você
Barbara Verzola participa do quadro Super Chefinhos, no programa Mais Você Crédito: Arquivo pessoal
Tem capixaba no quadro "Super Chefinhos 2022", do Mais Você (TV Globo). Mas calma, neste ano, a representante do Espírito Santo não é criança, mas uma das juradas. A chef Barbara Verzola, sócia de um restaurante na Praia do Canto, em Vitória, foi escolhida para julgar os pratos dos pequenos ao lado da atriz Solange Couto, finalista do "Super Chef" em 2019, no quadro que já está sendo veiculado.
A capixaba, que é a presidente do júri na edição deste ano, contou para HZ sobre a experiência, no mínimo divertida, de participar do reality culinário. Segundo ela, o convite do Mais Você veio em boa hora, já que Barbara é mãe de três crianças com idades de um, três e cinco anos.
“Fiquei superfeliz com o convite deles, achei o máximo mesmo. São todos (produção) muitos atenciosos e acolhedores. A experiência foi muito boa porque eu já estou acostumada com criança, tenho três filhos pequenos em casa. Para mim, foi super fácil participar com a criançada”, ressaltou Barbara, que já participou do quadro em 2018, como professora.
A capixaba Bárbara Verzola foi uma das juradas do quadro Super Chefinhos, do Mais Você
Gravações aconteceram em julho, nos estúdios da TV Globo, no Rio  Crédito: Arquivo pessoal/Barbara Verzola
Ao todo, seis crianças disputam o prêmio. Apesar da competição, a dinâmica não terá eliminatórias neste ano. Ao longo de uma semana, os pequenos farão provas de pratos doces e salgados, ganhando pontos em cada rodada. Os três participantes que pontuarem mais irão para a final do "Super Chefinho", que acontece na próxima quarta-feira (26).
As gravações da edição deste ano aconteceram em julho, nos estúdios da emissora carioca, no Rio de Janeiro. O encontro de Barbara com Ana Maria, inclusive, aconteceu na final do quadro.
A Ana Maria é um ícone. Ela é espetacular e foi super receptiva comigo. Só encontrei com ela na final do Super Chefinhos, mas foi um amor
A capixaba Bárbara Verzola foi uma das juradas do quadro Super Chefinhos, do Mais Você
Ana Maria com as juradas Solange Couto e Barbara Verzola  Crédito: Arquivo pessoal/Barbara Verzola
Mesmo não havendo eliminações, a chef disse que a pior parte do trabalho foi dar as notas. “Foi difícil dar as notas. Dá muita pena dar uma nota baixa, mas eu quase não dei porque eles se esforçaram muito. Como jurada principal, eu não podia fingir que não estava vendo algumas coisas. Meu coração, às vezes, partia”, revelou a capixaba.
A capixaba Bárbara Verzola foi uma das juradas do quadro Super Chefinhos, do Mais Você
A capixaba com Ana Maria Braga Crédito: Arquivo pessoal/Barbara Verzola
Barbara tem mais de 20 anos de profissão e começou sua trajetória em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ao longo da carreira, a capixaba passou por restaurantes da Itália e da Espanha - incluindo o extinto El Bulli, já considerado o melhor do mundo.
Atualmente, Verzola é sócia e chef do Soeta, na Praia do Canto, em Vitória. O restaurante comandado pela chef de 42 anos, ao lado de Pablo Pavón e Marly Farah, ganhou o reconhecimento do ranking britânico The World's 50 Best Restaurants na lista 50 Best Discovery, em 2019.

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