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Justiça

Gusttavo Lima é condenado a indenizar dono de telefone citado em música

Decisão da Justiça de Pará de Minas (MG) concedeu uma indenização no valor de R$ 10 mil ao idoso por danos morais. Sertanejo ainda pode recorrer
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Outubro de 2022 às 09:40

Gusttavo Lima:
Gusttavo Lima foi condenado a indenizar um homem por ter citado o mesmo número de telefone em música Crédito: Divulgação
O cantor Gusttavo Lima, de 33 anos, foi condenado a indenizar um homem por ter citado o número de telefone dele na música "Bloqueado". A decisão da Justiça de Pará de Minas (MG) concedeu uma indenização no valor de R$ 10 mil por danos morais.
De acordo com o portal Splash, do Uol, que teve acesso ao processo, o homem relatou que recebeu mais de 200 ligações dos fãs de Gusttavo Lima após ter seu número divulgado na canção. O autor ainda anexou mais de 100 conversas em um aplicativo de mensagens, além de diversos áudios e números bloqueados.
A defesa de Gusttavo Lima alegou que os responsáveis pelo caso deveriam ser os compositores da música, uma vez que o sertanejo apenas atuou como intérprete. Segundo o portal Terra, os advogados do cantor também alegaram que o número da canção foi feito de forma “aleatória”, sem o DDD nem o 9 na frente. Assim, o número cantado não seria exatamente o mesmo do idoso.
Apesar disso, a juíza Silmara Silva Barros interpretou o caso como violação de privacidade. De acordo com o Splash, a juíza considerou o artista culpado por ter “estimulado” seus seguidores, que somam de 40 milhões no Instagram, a ligarem para o número de celular da música. O sertanejo ainda pode recorrer da decisão.

Leia um trecho da sentença:

“O requerido Nivaldo Batista Lima [Gusttavo Lima] deve responder em razão do seu ato de instigar os fãs ao envio das mensagens e às ligações que foram a causa da perturbação que atingiu o autor. Nesse aspecto, a conduta do requerido Nivaldo que se revestiu de culpa, uma vez que foi imprudente, considerando que as suas publicações, em razão do número expressivo de seguidores, ganham alcance nacional, despertando reações e atitudes diversas”.

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