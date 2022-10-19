Gusttavo Lima é condenado a indenizar dono de telefone citado em música

Gusttavo Lima foi condenado a indenizar um homem por ter citado o mesmo número de telefone em música Crédito: Divulgação

O cantor Gusttavo Lima, de 33 anos, foi condenado a indenizar um homem por ter citado o número de telefone dele na música "Bloqueado". A decisão da Justiça de Pará de Minas (MG) concedeu uma indenização no valor de R$ 10 mil por danos morais.

De acordo com o portal Splash, do Uol, que teve acesso ao processo, o homem relatou que recebeu mais de 200 ligações dos fãs de Gusttavo Lima após ter seu número divulgado na canção. O autor ainda anexou mais de 100 conversas em um aplicativo de mensagens, além de diversos áudios e números bloqueados.

A defesa de Gusttavo Lima alegou que os responsáveis pelo caso deveriam ser os compositores da música, uma vez que o sertanejo apenas atuou como intérprete. Segundo o portal Terra, os advogados do cantor também alegaram que o número da canção foi feito de forma “aleatória”, sem o DDD nem o 9 na frente. Assim, o número cantado não seria exatamente o mesmo do idoso.

Apesar disso, a juíza Silmara Silva Barros interpretou o caso como violação de privacidade. De acordo com o Splash, a juíza considerou o artista culpado por ter “estimulado” seus seguidores, que somam de 40 milhões no Instagram, a ligarem para o número de celular da música. O sertanejo ainda pode recorrer da decisão.

Leia um trecho da sentença: