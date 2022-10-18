De cantora a mulher de deputado, capixabas apostam no OnlyFans

O site de conteúdo adulto OnlyFans é uma verdadeira febre no Brasil e no mundo. Não é à toa que a plataforma já ganhou milhares de adeptos, entre anônimos e famosos, como Anitta, Bella Thorne, Tyga e Suzy Cortez. No Espírito Santo não é diferente, vários capixabas estão embarcando nessa onda de fotos e vídeos picantes.
Com mais de 1,4 milhão de seguidores no Instagram, a musa trans Thalita Zampirolli entrou na plataforma adulta no início deste ano. Em entrevista ao site Uol, a capixaba de 32 anos revelou que ficou surpresa com a repercussão.
"Sempre ouvia falar que a plataforma aproxima a gente do público como nenhuma outra ferramenta consegue. Agora, por experiência própria, pude constatar que é verdade. O número de assinaturas não para de crescer", contou Zampirolli ao portal.
Em junho, a modelo contou que seu perfil no site adulto está parado. "OnlyFans hoje está parado porque estou focada em outros projetos, mas o retorno valeu a pena! Só que ele não paga todas minhas despesas", disse
Outra personalidade capixaba que decidiu apostar no ramo adulto é a cantora Morenna. A artista criou seu perfil no site OnlyFans no início de outubro com o intuito de pagar as contas e se conectar com o mercado. Em bate papo com HZ, a dona da música “Me Acabo” disse que foi uma escolha estratégica.
“Vários amigos do trabalho, que inclusive atuam fora do Brasil, já me falaram sobre a plataforma. O OnlyFans é um lugar ótimo para se conectar com o mercado internacional e ainda fazer uma renda extra. A moeda que circula lá é o dólar, então rende muito para nós, brasileiros”, iniciou Morenna.
Em relação aos conteúdos mais explícitos, Morenna disse que não pretende sair da zona de conforto. “Temos que ter a nossa identidade, mostrar o que é a nossa cara. Eu posto alguns conteúdos mais sensuais, como de biquíni na praia. Sem conteúdos explícitos por lá. Posto a minha rotina mesmo, vou me exibir e ser paga por isso”, pontuou a cantora capixaba.
O perfil de Morenna ainda é aberto, ou seja, gratuito. Apesar disso, a artista revelou que já fez um post pago na plataforma que acabou rendendo muita adesão.
“Foi ótima a adesão. Ainda estou com a minha página aberta, mas teve um post que eu fiz de forma paga que rendeu muito. Para ter ideia, ganhei mais do que se estivesse com a minha carteira assinada”, revelou a cantora que pretende continuar postando conteúdos fitness e cuidados com o corpo e estética.
Quem também entrou para o OnlyFans foi a mulher do deputado estadual Torino Marques (PTB), Fabíola Monteiro. A influenciadora e rainha de bateria está vendendo conteúdos exclusivos na plataforma digital por 25 dólares ao mês. A musa, que já vinha divulgando vídeos de lingerie no Instagram, conta com 12 inscritos em seu perfil do site adulto atualmente.
UNIVERSO MASCULINO
Apesar das capixabas serem a maioria no OnlyFans, alguns homens famosos já cogitaram ter um perfil na plataforma. O cantor Silva, por exemplo, chegou a anunciar sua entrada no site em 2020. Mesmo sem nunca ter alimentado a página, o perfil do artista continua no ar.
Arthur Picoli também fez uma postagem, no início do mês, dizendo que faria uma conta no OnlyFans. No Twitter, o ex-BBB disse que só entraria na plataforma caso o ex-presidente Lula ganhasse no primeiro turno das eleições, o que não aconteceu.
Essa não é a primeira vez que o instrutor de crossfit toca no assunto. Em entrevista ao site Gshow, em julho deste ano, Arthur contou que recebeu uma proposta milionária. "Teve o convite, eles até simularam possíveis ganhos e era uma inicial de 500 mil reais", disse o capixaba, que recusou o convite na época.