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Bruno Gagliasso ironiza Bolsonaro e sugere perfil no OnlyFans para apoiadores

Ator, que vota em Lula e comprou 40 toalhas do petista, fez referência a plataforma célebre pelo conteúdo erótico
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Julho de 2022 às 08:21

O ator Bruno Gagliasso
O ator Bruno Gagliasso Crédito: Thiago Bruno
O ator Bruno Gagliasso, que chamou atenção recentemente por ter comprado 40 toalhas do ex-presidente Lula para distribuir entre amigos, voltou a opinar sobre o cenário político ironizando o presidente Jair Bolsonaro (PL) no Twitter, onde soma quase 6 milhões de seguidores.
"Acho que o presidente deveria ter um OnlyFans, porque o tanto de gente que paga pra ver é impressionante", escreveu o astro casado com Giovanna Ewbank na noite desta quinta-feira. Ele faz referência à plataforma que ficou famosa por trazer perfis de diversas celebridades, mais ou menos conhecidas, que divulgam conteúdo erótico exclusivo para seus assinantes.
O serviço acabou virando uma fonte de renda paralela para modelos e personalidades diversas.
Logo, ele tentou fazer uma piada com as constantes atitudes desrespeitosas ou surpreendentes do mandatário, que poderia também lucrar com o endosso de seus apoiadores ou de pessoas que mapeiam todas as suas declarações.
O duplo sentido foi logo captado pelos seus seguidores. Um respondeu: "Pelo amor de Deus, se vazar eu perco os olhos". Outro sugeriu que "teoricamente ele tem, estamos pagando sem ter concordado com os termos de uso".

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