Bruno Gagliasso ironiza Bolsonaro e sugere perfil no OnlyFans para apoiadores

O ator Bruno Gagliasso Crédito: Thiago Bruno

O ator Bruno Gagliasso, que chamou atenção recentemente por ter comprado 40 toalhas do ex-presidente Lula para distribuir entre amigos, voltou a opinar sobre o cenário político ironizando o presidente Jair Bolsonaro (PL) no Twitter, onde soma quase 6 milhões de seguidores.

"Acho que o presidente deveria ter um OnlyFans, porque o tanto de gente que paga pra ver é impressionante", escreveu o astro casado com Giovanna Ewbank na noite desta quinta-feira. Ele faz referência à plataforma que ficou famosa por trazer perfis de diversas celebridades, mais ou menos conhecidas, que divulgam conteúdo erótico exclusivo para seus assinantes.

O serviço acabou virando uma fonte de renda paralela para modelos e personalidades diversas.

Logo, ele tentou fazer uma piada com as constantes atitudes desrespeitosas ou surpreendentes do mandatário, que poderia também lucrar com o endosso de seus apoiadores ou de pessoas que mapeiam todas as suas declarações.

O duplo sentido foi logo captado pelos seus seguidores. Um respondeu: "Pelo amor de Deus, se vazar eu perco os olhos". Outro sugeriu que "teoricamente ele tem, estamos pagando sem ter concordado com os termos de uso".