Polícia invade casas de Deolane e Tirullipa e apreende bens em investigação

Deolane Bezerra e Tirullipa são investigados em suposto crime contra a economia popular Crédito: Instagram/@dra.deolanebezerra/Divulgação

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido nas casas da advogada e influenciadora Deolane Bezerra e do humorista Tirullipa, em Alphaville (SP), nesta quarta-feira (13). A revista aconteceu a pedido do Ministério Público de São Paulo, que investiga a ambos num suposto envolvimento em crime contra a economia popular e associação criminosa, indicando lavagem de dinheiro. A informação é da coluna Leo Dias, do jornal Metrópoles.

Deolane vive na mansão desde dezembro de 2021. Segundo o boletim de ocorrência que a coluna teve acesso, foram apreendidos na casa da advogada um Porsche e uma Land Rover Evoque 2021/2022, sete cadernos/agendas com anotações, quatro notebooks, registros de contabilidade, dois relógios da marca Rolex e dois da grife Bvulgari (segundo a investigada, os itens seriam cópias) e um celular iPhone 13 Pro Max.

Na casa de Tirullipa, foram apreendidos quatro cheques de R$ 30 mil, pouco mais de R$ 27 mil em dinheiro, agendas com anotações, um aparelho celular, declaração de faturamento, contrato de locação residencial e um contrato de gerenciamento de marca.

A polícia trabalha com a hipótese de que a lavagem de dinheiro estaria acontecendo por meio da compra e venda de veículos de uma loja chamada Mille, no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo.

Tirullipa ainda não se pronunciou sobre o caso. Por meio de nota, Deolane explicou que a ação visa coletar provas para o inquérito policial que investiga diversos influenciadores que fizeram publicidades para a empresa Betzord, a qual atua no seguimento de jogos e apostas esportivas on-line.

"Na determinação judicial, a Deolane Bezerra é elencada APENAS como averiguada, em decorrência de um suposto patrocínio da empresa investigada, em relação a uma festa que ocorreu em meados de 2021, não fazendo qualquer ligação de fato criminoso à influenciadora", diz trecho da nota.

CONFIRA A NOTA COMPLETA DE DEOLANE

A assessoria jurídica da advogada e influenciadora DEOLANE BEZERRA comunica que, no dia de hoje a influenciadora recebeu em sua residência a equipe de investigação do 27º DP, ao qual cumpriram a ordem judicial de busca e apreensão a fim de coletar provas para o inquérito policial que busca investigar diversos influenciadores que fizeram publicidades para a empresa Betzord, a qual atua no seguimento de jogos e apostas esportivas on-line.

Na determinação judicial, a Deolane Bezerra é elencada APENAS como averiguada, em decorrência de um suposto patrocínio da empresa investigada, em relação a uma festa que ocorreu em meados de 2021, não fazendo qualquer ligação de fato criminoso à influenciadora.

Cumpre esclarecer que, todos os contratantes da Deolane Bezerra passam por um rigoroso processo de avaliação de idoneidade da empresa/pessoa, bem como, sobre o crivo da legalidade do produto/serviço a ser divulgado pela influenciadora. Desta forma, seguimos tranquilos colaborando com as investigações e confiantes na lisura do processo judicial.