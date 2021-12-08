Deolane Bezerra e Rainha Matos discutem na Farofa da Gkay

Deolane filmou momento em que foi indagar a blogueira de fofoca, Rainha Matos Crédito: Reprodução | Instagram

No último dia de Farofa da Gkay, festa da influencer digital Gessica Kayane, que acontece em um hotel de Fortaleza, no Ceará, uma treta envolvendo a advogada Deolane Bezerra Santos, viúva de MC Kevin, deu o que falar. Deolane acabou iniciando uma discussão durante a festa com a Rainha Matos, blogueira de fofoca famosa na web.

Tudo começou quando a viúva do MC Kevin foi tirar satisfações com a influenciadora digital sobre o fato dela ter dito que “doutora é apenas quem faz doutorado”. "Oi, Rainha Matos, quer falar mal de mim na minha frente agora, amor?". Veja o vídeo:

DOUTORA DEOLANE BRIGANDO COM RAINHA MATOS NA FAROFA DA GKAY pic.twitter.com/TyIP8H5AuP — CHOQUEI (@choquei) December 8, 2021

Rainha Matos chega a tentar se posicionar dizendo que não falou mal. "Para mim, doutor é quem faz doutorado", argumentou. Imediatamente, Deolane rebate: "Pra você porque você não entende da lei". Após a discussão, Rainha Matos foi ao Instagram falar que disse isso porque Deolane foi a um podcast desmerecer o trabalho dela.

Rainha Matos se posiciona sobre treta com Deolane Crédito: Instagram

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