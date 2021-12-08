Deolane Bezerra e Rainha Matos discutem na Farofa da Gkay

No último dia de Farofa da Gkay, festa da influencer digital Gessica Kayane, que acontece em um hotel de Fortaleza, no Ceará, uma treta envolvendo a advogada Deolane Bezerra Santos, viúva de MC Kevin, deu o que falar. Deolane acabou iniciando uma discussão durante a festa com a Rainha Matos, blogueira de fofoca famosa na web.
Tudo começou quando a viúva do MC Kevin foi tirar satisfações com a influenciadora digital sobre o fato dela ter dito que “doutora é apenas quem faz doutorado”. "Oi, Rainha Matos, quer falar mal de mim na minha frente agora, amor?". Veja o vídeo:
Rainha Matos chega a tentar se posicionar dizendo que não falou mal. "Para mim, doutor é quem faz doutorado", argumentou. Imediatamente, Deolane rebate: "Pra você porque você não entende da lei". Após a discussão, Rainha Matos foi ao Instagram falar que disse isso porque Deolane foi a um podcast desmerecer o trabalho dela.