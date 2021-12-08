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Treta

Deolane Bezerra e Rainha Matos discutem na Farofa da Gkay

Tudo começou quando a viúva do MC Kevin foi tirar satisfações com a influenciadora digital sobre o fato dela ter dito que “doutora é apenas quem faz doutorado”; a própria Deolane Bezerra filmou o momento

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 10:33

Deolane filmou momento em que foi indagar a blogueira de fofoca, Rainha Matos
Deolane filmou momento em que foi indagar a blogueira de fofoca, Rainha Matos Crédito: Reprodução | Instagram
No último dia de Farofa da Gkay, festa da influencer digital Gessica Kayane, que acontece em um hotel de Fortaleza, no Ceará, uma treta envolvendo a advogada Deolane Bezerra Santos, viúva de MC Kevin, deu o que falar. Deolane acabou iniciando uma discussão durante a festa com a Rainha Matos, blogueira de fofoca famosa na web.
Tudo começou quando a viúva do MC Kevin foi tirar satisfações com a influenciadora digital sobre o fato dela ter dito que “doutora é apenas quem faz doutorado”. "Oi, Rainha Matos, quer falar mal de mim na minha frente agora, amor?". Veja o vídeo:
Rainha Matos chega a tentar se posicionar dizendo que não falou mal. "Para mim, doutor é quem faz doutorado", argumentou. Imediatamente, Deolane rebate: "Pra você porque você não entende da lei". Após a discussão, Rainha Matos foi ao Instagram falar que disse isso porque Deolane foi a um podcast desmerecer o trabalho dela.
Rainha Matos se posiciona sobre treta com Deolane
Rainha Matos se posiciona sobre treta com Deolane Crédito: Instagram

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