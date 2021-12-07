Farofa da GKay: 7 momentos da festa que você precisa saber

Não se fala em outra coisa nas redes sociais. A ‘Farofa da GKay’, evento de aniversário da influencer e atriz Gessica Kayane, reuniu um batalhão de famosos, desde domingo (05), no Marina Park Hotel, em Fortaleza, no Ceará, para a festa que tem duração de três dias e muitas atrações musicais.
Mesmo faltando um dia para terminar o evento, muitos acontecimentos já marcaram a 'Farofa'. Beijos, micos e reconciliações fizeram parte das histórias que ganharam a internet nos últimos dias. Além das “fofocas”, a festa contou com shows de Alok, Pedro Sampaio, Wesley Safadão, É o Tchan e Xand Avião.
Entre os famosos que estão presentes: Viih Tube, João Guilherme, Pequena Lo, Dra. Deolane Bezerra, Gil do Vigor, Bianca Andrade, Kéfera, Álvaro, Lipe Ribeiro, Matheus Mazzafera, Flay, Boca Rosa, Arthur Picolli, Gizelly Bicalho e Valesca Popozuda. A festa só termina nesta terça-feira (07), mas o HZ reuniu os principais fatos da ‘Farofa da GKay’ para você ficar por dentro da festa do ano.
Reconciliação do Aviões do Forró
Um dos primeiros acontecimentos do evento foi a “marmita”. O Tik Toker Alisson Jordan reclamou junto com a influencer Pamela Drudi nas redes sociais sobre a alimentação do local, alegando que teria que pagar pelo almoço. Após a repercussão, a própria anfitriã GKay subiu em cima do bar do restaurante para anunciar que ninguém iria pagar pela comida. O vídeo rapidamente correu na web.
O DARK ROOM DA FAROFA DA GKAY MEU DEUS pic.twitter.com/Aj6Y98NxaJ
Gkay: não filmem a farofa pq a gente cheira loló
o Lucas fazendo live: ?? pic.twitter.com/py8XAnH480
o Lucas fazendo live: ?? pic.twitter.com/py8XAnH480
O Lipe e a vih tube que lindos juntos e que beijão pic.twitter.com/CxTOB6jBbs
PARA TUDOO KKKK Parece que .@BiancaAndrade e .@ssarahandrade levaram ao pé da letra o ditado "copia, só não faz igual", e chegaram com o MESMO look na Farofa da Gkay hahaha:
Tags: #farofadagkay bianca sarah andrade boca rosa
Foto reprodução ?: Sarah Andrade via Instagram. pic.twitter.com/padA0wLYEE
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Foto reprodução ?: Sarah Andrade via Instagram. pic.twitter.com/padA0wLYEE
A flay DORMIU NA GAIOLA KKKKKKKKKKKKKKK A CABEÇA DELA TOMBANDO NO FINAL pic.twitter.com/2brKTtrzLT
A Gkay ficou emocionadíssima com a reconciliação de Xand Avião e Solange Almeida na Farofa, e disse que o Brasil estava esperando o retorno de ‘Aviões do Forró’ ??#farofadagkay pic.twitter.com/pVYIelxjHp