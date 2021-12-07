Farofa da GKay: 7 momentos da festa que você precisa saber

Dark Room da Farofa da Gkay Crédito: Instagram/@gessicakayane

Não se fala em outra coisa nas redes sociais. A ‘Farofa da GKay’, evento de aniversário da influencer e atriz Gessica Kayane, reuniu um batalhão de famosos, desde domingo (05), no Marina Park Hotel, em Fortaleza, no Ceará, para a festa que tem duração de três dias e muitas atrações musicais.

Mesmo faltando um dia para terminar o evento, muitos acontecimentos já marcaram a 'Farofa'. Beijos, micos e reconciliações fizeram parte das histórias que ganharam a internet nos últimos dias. Além das “fofocas”, a festa contou com shows de Alok, Pedro Sampaio, Wesley Safadão, É o Tchan e Xand Avião.

Entre os famosos que estão presentes: Viih Tube, João Guilherme, Pequena Lo, Dra. Deolane Bezerra, Gil do Vigor, Bianca Andrade, Kéfera, Álvaro, Lipe Ribeiro, Matheus Mazzafera, Flay, Boca Rosa, Arthur Picolli, Gizelly Bicalho e Valesca Popozuda. A festa só termina nesta terça-feira (07), mas o HZ reuniu os principais fatos da ‘Farofa da GKay’ para você ficar por dentro da festa do ano.