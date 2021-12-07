Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Farofa da GKay

João Guilherme tenta beijar MC Mirella, mas ela se esquiva

Filho do cantor Leonardo tentou aproximação com funkeira
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 12:03

João Guilherme tenta beijar MC Mirella na farofa da Gkay
João Guilherme tenta beijar MC Mirella na farofa da Gkay Crédito: Reprodução/Instagram/@joãoguilherme
O evento Farofa da GKay tem rendido momentos interessantes. Um dos mais recentes aconteceu na noite desta segunda (7) quando o ator João Guilherme, 19, tentou dar um beijo em MC Mirella, 23, mas não obteve sucesso.
Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver uma conversa ao pé do ouvido entre ambos. Em determinado momento, Mirella parece dizer algo rápido para ele, que tenta uma aproximação, mas ela se esquiva e sai.
Em outubro, em entrevista ao canal do YouTube de Matheus Mazzafera, o ator João Guilherme revelou que vivia uma "amizade colorida" com a modelo e influenciadora Duda Reis, 20. Eles foram flagrados aos beijos em uma balada.
O filho do cantor Leonardo abriu o jogo sobre o atual status desse relacionamento. "Nada demais. Está rolando que a gente ficou duas vezes. Eu falei com ela: 'você sabe que essa parada é amizade colorida, né?' A gente é amigo e a gente se beija", disse.
Porém, se depender da vontade de Duda, essa amizade colorida não vai virar algo sólido. Em respostas a perguntas feitas por fãs nas redes sociais, ela afirmou que não pretende namorar ainda.
O caso entre Mirella e Guilherme acontece após Mirella definir que quer se divorciar de Dynho Alves, atualmente confinado em A Fazenda 13 (Record). A funkeira tomou a decisão após ver no reality uma série de trocas de carinhos do marido com a influenciadora Sthe Matos.
"Partiu do Dynho a opção de assumir uma relação lá dentro do reality, seja ela qual for e até mesmo 'fraterna' como foi mencionado por ele mesmo. Mas cabe ressaltar que, além de público, existem a família, os fãs e eu, a própria Mirella", escreveu a funkeira no Twitter.
Mirella considerou reprovável o comportamento do agora ex-marido de trocar carinhos e dormir na mesma cama que a influenciadora no reality. Segundo ela, a decisão de pedir o divórcio foi tomada após analisar o comportamento de Dynho na atração.
Na noite da última segunda-feira (6), o empresário Victor Igoh anunciou o fim de seu noivado com Sthe Matos. Ele fez um relato pelas redes sociais.
"Após ver novos vídeos ontem, nos quais minha própria companheira assume -através de códigos em um bate-papo com sua colega de confinamento [Aline Mineiro]- alguns atos físicos com o dito 'amigo/irmão' [Dynho], e um outro vídeo, ainda mais íntimo, que desconsidera -de forma exacerbada- o status que ela ocupa aqui fora e deveria ocupar lá dentro, de mulher comprometida, repensei tudo", começou.
"Diante disso, levando em consideração o que eu quero para a minha vida, também os meus valores e a minha saúde mental e emocional, afirmo que, hoje, dia 6/12/2021, o meu noivado com Sthefane chegou ao fim".

Veja Também

Ex-BBB Flay dorme pendurada em gaiola na Farofa da Gkay

Solange Almeida e Xand Avião fazem as pazes e cantam após batalha judicial

Viih Tube é vista beijando Lipe Ribeiro e influenciador Isaías em festa de Gkay

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados