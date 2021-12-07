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Ex-BBB Flay dorme pendurada em gaiola na Farofa da Gkay

Imagens mostram que a cantora bebeu demais e acabou tirando um cochilo na gaiola do evento, onde já havia tirado várias fotos mais cedo
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 11:02

Flay dorme pendurada em gaiola na Farofa da Gkay
Flay dorme pendurada em gaiola na Farofa da Gkay Crédito: Instagram | @flay / Instagram | @rainhamatos
A ex-BBB Flayslane resolveu reviver as festas do reality show e deu um bom trabalho para as amigas na festa Farofa da Gkay, que acontece em Fortaleza, no Ceará, e irá durar até esta terça-feira (7).
Imagens mostram que a cantora bebeu demais e acabou tirando um cochilo na gaiola do evento, onde já havia tirado várias fotos mais cedo. Diversos vídeos circulam nas redes sociais mostrando Flay pendurada e dormindo na gaiola da festa enquanto a música rolava e os convidados se divertiam.
Nos stories do Instagram, a amiga de Flay, Tainá Costa, mostra que a ex-bbb já está na piscina de manhã. Ela reclama e diz que não vai cuidar de Flay e do namorado dela, que também passou um pouco da conta na noite anterior.

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