Ex-BBB Flay dorme pendurada em gaiola na Farofa da Gkay

Flay dorme pendurada em gaiola na Farofa da Gkay Crédito: Instagram | @flay / Instagram | @rainhamatos

A ex-BBB Flayslane resolveu reviver as festas do reality show e deu um bom trabalho para as amigas na festa Farofa da Gkay, que acontece em Fortaleza, no Ceará, e irá durar até esta terça-feira (7).

Imagens mostram que a cantora bebeu demais e acabou tirando um cochilo na gaiola do evento, onde já havia tirado várias fotos mais cedo. Diversos vídeos circulam nas redes sociais mostrando Flay pendurada e dormindo na gaiola da festa enquanto a música rolava e os convidados se divertiam.