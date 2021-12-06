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Celebridades

André Gonçalves comemora aniversário de Danielle Winits após condenação

Ator foi condenado por não pagar pensão alimentícia de filha
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 17:00

André Gonçalves e Danielle Winits são casados
André Gonçalves e Danielle Winits são casados Crédito: Divulgação
O ator André Gonçalves, 46, condenado após não pagar a pensão de sua filha, apareceu em suas redes sociais neste domingo (5) para mostrar as celebrações feitas para o aniversário de sua esposa, a atriz Danielle Winits, que completou 48 anos.
Nos Stories do Instagram, o artista apareceu ao lado da chef de cozinha Helena Murucci, que divulgou os vídeos ao lado dele e de Winits. "Isso é risoto?", pergunta Gonçalves. "É risoto. Zerei a vida, olha para quem que estou cozinhando hoje", diz a chef mostrando a atriz.
"E no aniversário de quem? Sereia", diz a chef Helena. Em seguida, a artista brinca por não saber cozinhar. "Eu que estou zerando a minha vida, né, porque sou a que não faz um arroz", completa Winits no registro compartilhado.
O ator teve prisão domiciliar decretada no dia 23 de novembro pela Justiça de Santa Catarina em processo movido pela sua ex-mulher e mãe de sua filha, a atriz e jornalista Cynthia Benini. Já o advogado Sylvio Guerra afirmou que André Gonçalves não pagou o valor integral da pensão alimentícia da filha Valentina, 18, nos últimos anos por estar desempregado.
A sentença determina que Gonçalves seja monitorado por tornozeleira eletrônica e fique em prisão domiciliar por um prazo de 60 dias. "Ele vai cumprir essa decisão", disse o advogado. A dívida do ator pelo não pagamento da pensão é de R$ 352 mil.
Ele estava inadimplente desde 2017. Segundo Guerra, Gonçalves sempre cumpriu os seus compromissos com Valentina e seus outros dois filhos durante o longo período em que foi contratado pela Globo o desconto era feito em folha de pagamento.
Mas, desde 2016, quando foi demitido da emissora e ficou desempregado, ele não conseguiu mais pagar o valor integral da pensão. "E foi acumulando. [No período] Ele fez algumas peças de teatro, fez a Dança dos Famosos, e tudo isso, ele depositava para os filhos. Só que ele não conseguia pagar o valor total da pensão, mas jamais deixou de depositar alguma coisa", justificou. O advogado acrescentou que eles vão tentar um acordo para o pagamento da dívida.
Gonçalves e Benini se conheceram na segunda edição da Casa dos Artistas (SBT), em 2002. Eles ficaram juntos até 2006. O ator também é pai de Manuela, 23, do seu relacionamento com a atriz Tereza Seiblitz, e de Pedro Arthur, 19, com Myrian Rios. Desde 2016, o ator está com Danielle Winits.

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