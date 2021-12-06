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Assédio sexual

Samara Felippo fala sobre assédio na TV e afirma que amigas perderam papéis por não ceder às investidas masculinas

Atriz abordou assunto em entrevista com Rafinha Bastos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 16:38

Samara Felippo
Samara Felippo Crédito: @sfelippo
A atriz Samara Felippo, 43, falou sobre situações de machismo e assédio que já viu e enfrentou em seus anos trabalhando na televisão. A artista falou sobre as experiências em entrevista ao canal do YouTube do humorista Rafinha Bastos, 45.
"Hoje eu olho para trás e vejo os abusos que eu passei, machismo, coisas que a gente nunca enxergou na época. Vejo amigas que perderam papéis porque não deram para o diretor. Existiu esse lugar", começou a atriz durante a entrevista sem citar nomes de diretores ou emissoras.
"Existiu o lugar onde eu sentei para pegar um papel e a pessoa falou: 'Você ia fazer a protagonista, mas você não tem cara de virgem'. Virgem tem cara?", questionou. Felippo continuou falando que é difícil falar sobre o assunto abertamente, já que isso pode prejudicar outras atrizes e sua própria carreira.
"É uma pressão bizarra, em todos os sentidos. Para a mulher principalmente. Acho que isso ainda acontece, temos denúncias que jamais se imaginou que pudessem ter acontecido", pontuou. "É um pouquinho esse buraco que a gente vai se enfiando. É uma mão na sua coxa em um jantar, é um 'vem cá conversar só eu e você'", disse.
"Todo o papel eu tinha que estar dois quilos mais magra. E sempre fui magra. Já vem a pressão estética para a menina", completou a atriz. Ao longo da conversa, ela ainda pontua que trabalhar na Globo foi como uma "máquina de sonhos".
"Eu gosto muito da 'vibe' de estúdio, novela, de receber capítulo. A Globo foi uma grande empresa para mim. Tenho entrada em lugares e acesso a projetos porque veio de trabalho na Globo. Mas hoje é muito libertador poder produzir de casa", completa.
A atriz já esteve em produções como "Chocolate com Pimenta" (Globo, 2003-2004), "A Casa das Sete Mulheres" (Globo, 2003), "Da Cor do Pecado" (Globo, 2004) e José do Egito" (Record, 2013).

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