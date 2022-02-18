Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Banho rápido

Deolane Bezerra se choca com conta de água de R$ 2,4 mil: "Absurdo"

A advogada brincou e fez um pedido especial: "Pode mandar o povo tomar banho rápido, viu?". Na web, internautas comentaram o valor, surpresos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 11:35

Deolane Bezerra
Deolane Bezerra Crédito: Reprodução @Deolanebezerra
Deolane Bezerra chocou a web ao mostrar sua conta de água do mês, de sua mansão em Alphaville, bairro nobre de São Paulo, que chegou a mais de R$ 2,4 mil. "Cheguei aqui no carro, olha o que estava na maçaneta. Gente, isso é um absurdo", disse sobre o valor.
Nos Stories, ela brincou e fez um pedido especial: "Pode mandar o povo tomar banho rápido, viu?", pediu a advogada. No vídeo, ela ainda colocou um emoji de assustada.
Na web, internautas comentaram o valor, surpresos. "Que água de ouro é essa que vocês usam?", questionou uma. "Pelo menos ela é rica", disse outro.
Essa não é a primeira vez que Deolane paga um valor alto por alguma fatura. No início do ano, a advogada compartilhou um vídeo no qual mostrava as mais de 50 multas de trânsito que havia recebido do governo de São Paulo.

Veja Também

Cantor da Calcinha Preta nega morte cerebral de Paulinha Abelha

Adriano Imperador vive romance com estudante carioca

Big Fone toca na sexta com indicação ao paredão, diz Boninho

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados