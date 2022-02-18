Deolane Bezerra se choca com conta de água de R$ 2,4 mil: "Absurdo"

Deolane Bezerra chocou a web ao mostrar sua conta de água do mês, de sua mansão em Alphaville, bairro nobre de São Paulo, que chegou a mais de R$ 2,4 mil. "Cheguei aqui no carro, olha o que estava na maçaneta. Gente, isso é um absurdo", disse sobre o valor.
Nos Stories, ela brincou e fez um pedido especial: "Pode mandar o povo tomar banho rápido, viu?", pediu a advogada. No vídeo, ela ainda colocou um emoji de assustada.
Na web, internautas comentaram o valor, surpresos. "Que água de ouro é essa que vocês usam?", questionou uma. "Pelo menos ela é rica", disse outro.
Essa não é a primeira vez que Deolane paga um valor alto por alguma fatura. No início do ano, a advogada compartilhou um vídeo no qual mostrava as mais de 50 multas de trânsito que havia recebido do governo de São Paulo.