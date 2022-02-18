Adriano Imperador vive romance com estudante carioca

Adriano Imperador vive romance com Céu Oliveira, segundo colunista carioca Crédito: Reprodução @adrianmmoiperador @ceu_lepesteur

Adriano Imperador está feliz da vida. O craque, que completou 40 anos na última quinta-feira, 17, está vivendo um novo romance. De acordo com o jornalista Leonardo Ferreira, do jornal 'Extra', o ex-jogador está se relacionando com a estudante carioca Céu Oliveira, de 21 anos.

A jovem publicou em seus stories no Instagram uma foto para parabenizar Adriano no ontem. Além disso, os dois chegaram a ir para São Paulo juntos, no jatinho do ex-jogador, há cerca de uma semana. O Imperador até postou a foto em seu perfil no Instagram, mas apagou horas depois.

Céu Oliveira publicou em seus stories no Instagram uma foto para parabenizar Adriano Crédito: Reprodução @ceu_lepesteur