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Adriano Imperador vive romance com estudante carioca

O ex-jogador, que acaba de completar 40 anos, estaria se relacionando com a estudante carioca Céu Oliveira, segundo colunista carioca. A jovem publicou em seus stories no Instagram uma foto para parabenizar Didico
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 09:47

Adriano Imperador vive romance com Céu Oliveira
Adriano Imperador vive romance com Céu Oliveira, segundo colunista carioca Crédito: Reprodução @adrianmmoiperador @ceu_lepesteur
Adriano Imperador está feliz da vida. O craque, que completou 40 anos na última quinta-feira, 17, está vivendo um novo romance. De acordo com o jornalista Leonardo Ferreira, do jornal 'Extra', o ex-jogador está se relacionando com a estudante carioca Céu Oliveira, de 21 anos.
A jovem publicou em seus stories no Instagram uma foto para parabenizar Adriano no ontem. Além disso, os dois chegaram a ir para São Paulo juntos, no jatinho do ex-jogador, há cerca de uma semana. O Imperador até postou a foto em seu perfil no Instagram, mas apagou horas depois.
Adriano Imperador vive romance com Céu Oliveira
Céu Oliveira publicou em seus stories no Instagram uma foto para parabenizar Adriano Crédito: Reprodução @ceu_lepesteur
Céu, que é carioca, manteve o registro em seus destaques dos stories, e arrematou a foto com um coraçãozinho, mostrando que também voltou da Terra da Garoa na mesma "carona".

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