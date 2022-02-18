Lucas vence prova e vira o quinto líder do BBB 22

Lucas Bissoli venceu a prova que exigia a habilidade dos participantes em fazer gols Crédito: Reprodução @lucasbissoli

Tem capixaba como líder no BBB 222. Lucas Bissoli venceu uma prova de habilidade e sorte e conquistou a liderança na noite desta quinta-feira. A prova exigia a habilidade dos participantes em fazer gols. Após garantir vaga na final com Eslovênia, Tiago Abravanel e Gustavo, Lucas foi quem mais fez pontos e se consagrou vencedor. O capixaba é o primeiro participante da "pipoca" a conquistar a liderança na edição.

Cada jogador teve direito a 3 bolas, o gol valia 72 pontos. O vencedor da prova também ganhou R$ 20 mil. Jessilane, que fez menos pontos, foi direto para a Xepa, pela quinta semana consecutiva.

O capixaba comemorou muito a sua primeira vitória no programa. Antes da coroação teve até brincadeira do apresentador Tadeu Schmidt. "Atenção, pessoal! Importante, Lucas! Ainda não valeu. Cadê a piscadinha?", brincou Schmidt.

? Prova Do Líder #BBB22:

Atenção para e piscadinha do novo Líder #RedeBBB pic.twitter.com/F4JETwY5Wm — Big Brother Brasil (@bbb) February 18, 2022

DINÂMICA DA SEMANA

Já no gramado da casa Jade oficialmente transferiu o colar do líder. E Lucas escolheu os brothers para o VIP, que foram: Eslovênia, Natália, Linn, Douglas e Arthur."É uma forma de gratidão. Acho que ele não esperava que eu daria para ele", disse Lucas para justificar a pulseira para Douglas.