Lucas vence prova e vira o quinto líder do BBB 22

Tem capixaba como líder no BBB 222. Lucas Bissoli venceu uma prova de habilidade e sorte e conquistou a liderança na noite desta quinta-feira. A prova exigia a habilidade dos participantes em fazer gols. Após garantir vaga na final com Eslovênia, Tiago Abravanel e Gustavo, Lucas foi quem mais fez pontos e se consagrou vencedor. O capixaba é o primeiro participante da "pipoca" a conquistar a liderança na edição.
Cada jogador teve direito a 3 bolas, o gol valia 72 pontos. O vencedor da prova também ganhou R$ 20 mil. Jessilane, que fez menos pontos, foi direto para a Xepa, pela quinta semana consecutiva.
O capixaba comemorou muito a sua primeira vitória no programa. Antes da coroação teve até brincadeira do apresentador Tadeu Schmidt. "Atenção, pessoal! Importante, Lucas! Ainda não valeu. Cadê a piscadinha?", brincou Schmidt.
DINÂMICA DA SEMANA
Já no gramado da casa Jade oficialmente transferiu o colar do líder. E Lucas escolheu os brothers para o VIP, que foram: Eslovênia, Natália, Linn, Douglas e Arthur."É uma forma de gratidão. Acho que ele não esperava que eu daria para ele", disse Lucas para justificar a pulseira para Douglas.
O Big Fone tocará pela primeira vez nesta sexta-feira, 18, durante o programa ao vivo. O participante que atender, indica alguém direto ao paredão. No sábado (19), a prova do anjo dará ao vencedor o poder de imunizar um colega. No domingo (20), o anjo imunizará e o líder indicará um brother. Depois, a casa será dividida em três grupos e, em consenso, cada um deles terá de indicar um participante que não esteja em seu grupo. Por fim, os emparedados, com exceção do indicado do líder, disputam uma a prova bate-volta.