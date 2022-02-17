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Em coma

'Orem, por favor', pede marido de vocalista do Calcinha Preta aos fãs

O estado de saúde da cantora Paulinha Abelha, 43 anos, continua gerando comoção entre a classe artística - e, sobretudo, entre seus amigos e familiares
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 20:39

Paulinha Abelha
A cantora Paulinha Abelha está em coma Crédito: Reprodução @Paulinhaabelha
O estado de saúde da cantora Paulinha Abelha, 43 anos, continua gerando comoção entre a classe artística - e, sobretudo, entre seus amigos e familiares. Na tarde desta quinta-feira (17), o modelo Clevinho Santos, marido da vocalista do Calcinha Preta, foi às redes sociais pedir orações pela saúde da esposa, diagnosticada com problemas renais.
"Orem, por favor", escreveu ele, na legenda de uma imagem que reproduz o último comunicado da Unimed Sergipe, onde Paulinha está internada em Aracaju (SE), sobre a evolução clínica da paciente.
"O Hospital Unimed Sergipe informa que a paciente Paula de Menezes Nascimento Leca Viana [nome de batismo da cantora] evoluiu com piora clínica nas últimas 12 horas e encontra-se em coma. Está em programação de transferência de unidade hospitalar, mas, por instabilidade neurológica não reúne condições clínicas seguras para realizar a transferência no momento", afirma o boletim médico.
Colega de Paulinha na banda Calcinha Preta, o cantor Daniel Diau também conclamou seus seguidores a orarem pela cura da amiga e companheira profissional.
"Peço a todos vocês para orar por minha irmã, Paulinha Abelha. Acredito no poder da oração e no poder do milagre. Vamos todos dar as mãos e clamar ao nosso Deus, que na hora certa Ele agirá", declarou ele.

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