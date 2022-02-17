  • Paulinha Abelha, cantora do Calcinha Preta, está em coma após problemas renais
Complicações no rim

Paulinha Abelha, cantora do Calcinha Preta, está em coma após problemas renais

Internada desde o dia 13 por complicações no rim, a cantora Paulinha Abelha, 43, vocalista do grupo Calcinha Preta, teve uma piora em seu estado de saúde.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 16:27

Paulinha Abelha
Paulinha Abelha se tornou vocalista da banda em 1998 Crédito: Reprodução @Paulinhaabelha
Internada desde o dia 13 por complicações no rim, a cantora Paulinha Abelha, 43, vocalista do grupo Calcinha Preta, teve uma piora em seu estado de saúde.
De acordo com o mais recente boletim médico divulgado nas redes sociais da cantora, o hospital da Unimed Sergipe informa que a paciente "evoluiu com piora clínica nas últimas 12 horas e encontra-se em coma".
No trecho final do boletim, o hospital afirma que, por causa de instabilidade neurológica, a paciente não reúne condições clínicas seguras para realizar uma transferência nesse momento.
Paulinha se tornou vocalista da banda em 1998. De lá para cá, já deixou o grupo duas vezes para tentar voos solos, mas sempre retornou. Desde 2018 que ela está de forma fixa no comando do Calcinha Preta.

Veja Também

Após expulsão do “BBB 22”, Maria deve ganhar papel em série da Globo

Claudia Raia diz que ficou mal após término por iniciativa de Jô Soares

João Neto, da dupla com Frederico, revela câncer de tireoide

Recomendado para você

Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha
Imagem BBC Brasil
Trump diz que vai estender cessar-fogo com Irã e manter bloqueio no Estreito de Ormuz
Imagem BBC Brasil
Prisão de artista por esculturas feitas há 15 anos revela novos extremos da censura na China

