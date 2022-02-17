Paulinha Abelha, cantora do Calcinha Preta, está em coma após problemas renais

Internada desde o dia 13 por complicações no rim, a cantora Paulinha Abelha, 43, vocalista do grupo Calcinha Preta, teve uma piora em seu estado de saúde.
De acordo com o mais recente boletim médico divulgado nas redes sociais da cantora, o hospital da Unimed Sergipe informa que a paciente "evoluiu com piora clínica nas últimas 12 horas e encontra-se em coma".
No trecho final do boletim, o hospital afirma que, por causa de instabilidade neurológica, a paciente não reúne condições clínicas seguras para realizar uma transferência nesse momento.
Paulinha se tornou vocalista da banda em 1998. De lá para cá, já deixou o grupo duas vezes para tentar voos solos, mas sempre retornou. Desde 2018 que ela está de forma fixa no comando do Calcinha Preta.