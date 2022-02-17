Sem Marília Mendonça, Maiara e Maraisa cancelam turnê "As Patroas"

Em um comunicado oficial, a Live Nation Brasil e a Workshow anunciaram nesta quinta-feira (17) o cancelamento da turnê Festival das Patroas, projeto tocado pela dupla Maiara e Maraisa, em parceria com a cantora Marília Mendonça, que faleceu em um acidente de avião em novembro de 2021.

"Ainda há muito a se resolver sobre tudo que envolve Marília Mendonça. Maiara e Maraísa por sua vez, ainda nutrem o desejo de um dia poderem realizar o sonho que construíram com a amiga", diz o comunicado.

Os shows deveriam ter início no mês de março e terminariam em maio. A turnê previa passar por cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Segundo o comunicado, todos que compraram ingressos para as apresentações serão reembolsados.

Marília Mendonça e Maiara e Maraisa durante lançamento da turnê "As Patroas" em São Paulo, em outubro de 2021 Crédito: Leo Franco/AgNews

O reembolso deverá ser solicitado por meio do site oficial da Eventim Brasil. Procurada, a assessoria da dupla não disponibilizou mais informações além do comunicado sobre o motivo do cancelamento da turnê.

Em dezembro do ano passado, pouco mais de um mês após a morte da amiga, Maiara e Maraisa revelaram que pretendiam dar continuidade ao projeto que iniciaram com a rainha da sofrência em 2021.

"Claro que agora envolve muitas questões que precisam ser avaliadas e não podemos responder sozinhas por isso", disseram na época. "No que depender de Maiara e Maraisa, essa turnê vai acontecer. Tudo que combinamos com ela em vida, nós vamos cumprir".

Sobre o luto, a dupla foi sincera. Maraisa revelou que pensou em pausar a carreira por um momento. "Eu fico o tempo todo pensando se tiramos um tempo para nós. Mas acho que se fizermos isso, nós vamos ficar mal mesmo", ponderou. "As minhas malas só têm look de show e pijama. Quando não estou no palco, estou dormindo ou chorando. Estou cansada, exausta emocionalmente."

Pensar no que a amiga gostaria de vê-la fazendo neste momento foi outro empurrão para continuar com os compromissos profissionais. "Eu comecei a inverter as coisas e pensar se fosse ela que estivesse fazendo por mim. Eu ia ficar muito decepcionada se ela ficasse só dentro de um quarto, sem fazer nada e deixasse pessoas que não conhecem nada sobre mim ficarem falando sobre a minha memória", explicou.