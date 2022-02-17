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Em São Paulo

Lollapalooza vai exigir duas doses de vacina contra Covid-19 e uso de máscara

Festival está agendado para o fim de março, com atrações como Foo Fighters, Strokes, Miley Cyrus, Emicida, Alok e Pabllo Vittar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 16:38

O Lollapalooza Brasil confirmou nesta quinta-feira (17) que vai exigir o comprovante de vacinação (físico ou virtual) com, no mínimo, duas doses da vacina contra a Covid-19. Além disso o uso de máscara será obrigatório, sendo permitida a retirada apenas para comer ou beber.
Por ora, a nona edição do festival está confirmada para 25, 26 e 27 de março, no autódromo de Interlagos (zona sul de São Paulo). Segundo a organização, são esperadas 100 mil pessoas por dia de evento.
"A segurança dos fãs, dos artistas e do staff é a principal prioridade do Lollapalooza Brasil, por isso o festival tem uma equipe 100% dedicada em estabelecer os cuidados e em colocar em prática os protocolos necessários", diz comunicado.
O Brasil registrou 1.046 mortes por Covid e 147.252 casos da doença, nesta quarta-feira (16). O país chegou a 640.868 vidas perdidas e a 27.812.210 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o início da pandemia.

MUDANÇAS

Por causa da Covid-19, o Lolla foi adiado algumas vezes. Inicialmente o evento estava agendado para 3, 4 e 5 de abril de 2020, foi transferido para 4, 5 e 6 de dezembro e, posteriormente, confirmado nos dias 10, 11 e 12 de setembro de 2021.
Foo Fighters, Strokes, Miley Cyrus, Doja Cat, A$AP Rocky e Martin Garrix formam o time de headliners. Entre os nomes nacionais estão como destaque Emicida, Alok, Pabllo Vittar, Gloria Groove, Djonga, Fresno, Jup do Bairro, MC Tha e Rashid.
Miley Cyrus é uma das atrações confirmadas para o festival Lollapalooza
Miley Cyrus é uma das atrações confirmadas para o festival Lollapalooza Crédito: Reprodução/ Instagram @mileycyrus
Os valores dos ingressos para o festival variam de R$ 495 a R$ 4.100 e a compra pode ser feita no site oficial. Há diversas opções de tíquetes, que também têm taxas de conveniência pelo site que variam. Por exemplo, o Lolla Day custa R$ 900 (inteira) e o Lolla Pass (3 dias) sai por R$ 2.100. Quem quiser mais requinte ainda pode investir no Lolla Lounge por até R$ 4.100.
As edições da Argentina e do Chile também passaram para março de 2022, nos dias 18, 19 e 20. Os eventos em Buenos Aires e em Santiago estavam marcados para novembro de 2021.

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