Lollapalooza vai exigir duas doses de vacina contra Covid-19 e uso de máscara

O Lollapalooza Brasil confirmou nesta quinta-feira (17) que vai exigir o comprovante de vacinação (físico ou virtual) com, no mínimo, duas doses da vacina contra a Covid-19. Além disso o uso de máscara será obrigatório, sendo permitida a retirada apenas para comer ou beber.

Por ora, a nona edição do festival está confirmada para 25, 26 e 27 de março, no autódromo de Interlagos (zona sul de São Paulo). Segundo a organização, são esperadas 100 mil pessoas por dia de evento.

"A segurança dos fãs, dos artistas e do staff é a principal prioridade do Lollapalooza Brasil, por isso o festival tem uma equipe 100% dedicada em estabelecer os cuidados e em colocar em prática os protocolos necessários", diz comunicado.

O Brasil registrou 1.046 mortes por Covid e 147.252 casos da doença, nesta quarta-feira (16). O país chegou a 640.868 vidas perdidas e a 27.812.210 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o início da pandemia.

MUDANÇAS

Por causa da Covid-19, o Lolla foi adiado algumas vezes. Inicialmente o evento estava agendado para 3, 4 e 5 de abril de 2020, foi transferido para 4, 5 e 6 de dezembro e, posteriormente, confirmado nos dias 10, 11 e 12 de setembro de 2021.

Foo Fighters, Strokes, Miley Cyrus, Doja Cat, A$AP Rocky e Martin Garrix formam o time de headliners. Entre os nomes nacionais estão como destaque Emicida, Alok, Pabllo Vittar, Gloria Groove, Djonga, Fresno, Jup do Bairro, MC Tha e Rashid.

Miley Cyrus é uma das atrações confirmadas para o festival Lollapalooza Crédito: Reprodução/ Instagram @mileycyrus

Os valores dos ingressos para o festival variam de R$ 495 a R$ 4.100 e a compra pode ser feita no site oficial . Há diversas opções de tíquetes, que também têm taxas de conveniência pelo site que variam. Por exemplo, o Lolla Day custa R$ 900 (inteira) e o Lolla Pass (3 dias) sai por R$ 2.100. Quem quiser mais requinte ainda pode investir no Lolla Lounge por até R$ 4.100.