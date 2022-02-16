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Música

Claudia Leitte divulga a capa de seu novo single “De Passagem”

A canção fala sobre a consciência em não sabermos do amanhã e estará disponível nas plataformas de streaming a partir de sexta (18)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 11:36

Claudia Leitte divulga a capa de seu novo single “De Passagem”
Claudia Leitte divulga a capa de seu novo single “De Passagem” Crédito: Divulgação
Abrindo a celebração dos seus 20 anos de carreira e anunciando o primeiro trabalho do seu mais novo álbum de estúdio, programado para o segundo semestre de 2022, Claudia Leitte apresenta a capa com design futurista do seu novo single: "De Passagem".
A canção fala sobre a consciência em não sabermos do amanhã, e esse ser justamente um dos motivos para tornar a vida ainda mais especial e eterna. “De Passagem” traz a mensagem sobre ir atrás do que traz felicidade de verdade, sintetizando a garra e alegria de Claudia Leitte nesses anos todos de carreira.
A música chega às plataformas de streaming nesta sexta-feira (18). O pre-save já está disponível e tem um presente especial, quem realizar o cadastro receberá um material exclusivo preparado por Claudia Leitte.

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