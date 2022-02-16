Claudia Leitte divulga a capa de seu novo single “De Passagem”

Abrindo a celebração dos seus 20 anos de carreira e anunciando o primeiro trabalho do seu mais novo álbum de estúdio, programado para o segundo semestre de 2022, Claudia Leitte apresenta a capa com design futurista do seu novo single: "De Passagem".

A canção fala sobre a consciência em não sabermos do amanhã, e esse ser justamente um dos motivos para tornar a vida ainda mais especial e eterna. “De Passagem” traz a mensagem sobre ir atrás do que traz felicidade de verdade, sintetizando a garra e alegria de Claudia Leitte nesses anos todos de carreira.