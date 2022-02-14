Alunos do projeto Vale Música ES se apresentam na Expo Dubai, nos Emirados Árabes

Ensaio de alunos do Vale Musica ES para a Expo Dubai Crédito: Fabio Prieto

E o talento dos capixabas está ganhando o mundo, desta vez, chegando ao imponente Emirados Árabes. Um grupo de alunos do premiado projeto Vale Música ES embarca nesta segunda-feira (14) para Dubai. Os alunos/artistas vão integrar a Orquestra Vale Música, ao lado de estudantes dos polos do programa em Belém (PA) e Corumbá (MS), para se apresentar na Expo Dubai, um dos maiores eventos do mundo nas áreas de cultura, tecnologia, inovação e design, que conta com a participação de mais de 190 países.

Formada por 45 alunos, a Orquestra Vale Música vai realizar dois concertos, nos dias 19 e 20 de fevereiro, no Dubai Millennium Amphitheatre, sob a regência dos maestros Eduardo Lucas (ES), Eduardo Martinelli (MS) e Renan Cardoso (PA). Entre os "spallas" selecionados, estão o capixaba Lucas Anizio, Caio Fortunato e Igor Amaro.

O repertório do concerto promete brasilidade ao promover uma "viagem encantada" pela riqueza natural de nosso país, conduzida pelo clássico "Trenzinho do Caipira (Bachianas Brasileiras nº 2)", de Heitor Villa-Lobos. A viagem musical percorre os sons da Caatinga, do Pantanal, da Amazônia e da Mata Atlântica, finalizando com o doce balanço da Bossa Nova e da "Aquarela do Brasil", de Ary Barroso.

E vai ter música do Espírito Santo nas arábias, sim! Entre os temas selecionados para representar as paisagens capixabas, destacam-se as toadas de congo "A Baleia", 'Iaiá, você vai à Penha" e "Madalena do Jucu", além da canção "Na Puxada de Rede", de Amaro Lima e Chocolate.

Os concertos marcam os 200 dias para o bicentenário da Independência do Brasil e serão transmitidos pelo canal da Expo Dubai no YouTube, às 10h, no horário de Brasília.

TRABALHO

Os ensaios aconteceram na Estação Conhecimento de Serra, base do Projeto Vale Música ES, no último final de semana, onde os jovens do Mato Grosso do Sul e do Pará se juntaram aos alunos capixabas visando à preparação para os concertos inéditos. Nesta terça (15), a equipe chega aos Emirados Árabes. Nas viagens e em todas as atividades serão tomados todos os cuidados em relação à Covid-19, seguindo as orientações das autoridades de saúde, como uso de máscara, distanciamento e realização de testes.

Os alunos/artistas embarcaram para os Emirados Árabes nesta segunda (14) Crédito: Fabio Prieto

O grupo que representará o projeto conta com Lucas Anizio (spalla), Flávio Ribeiro (violino 1), Samuel Cabidelle (violino 2), Deivid Magalhães (violino 2), Caique Tadeu (viola), Joyce Rodrigues (cello), Leonardo Rodrigues (baixo acústico), Eduardo Mariano (sax alto), Matheus Damiani (sax tenor), Ailton Junior (trompete), Ricley Ribeiro (trombone), Samuel Nascimento (bateria), Wagner Nascimento (percussão) e Israel Cardoso (percussão).

Esta será a primeira vez que a maioria desses jovens faz uma viagem internacional e tem a oportunidade de se apresentar fora do Brasil. É o caso do aluno de trombone Ricley Ribeiro, 21. Para o rapaz, a participação na Expo Dubai será uma experiência única. "Essa viagem com o grupo para Dubai mostra o poder que a música tem de criar, transformar, oportunizar e realizar sonhos. Nunca viajei para fora do país e nunca andei de avião, então serão duas realizações de uma vez só", comemora Ricley.